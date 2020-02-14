Elazığlı depremzedeler evlerini boşaltmaya devam ediyor!

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 41 vatandaşın ölümüne, binden fazla kişinin yaralanmasına ve yüzlerce evin zarar görmesine neden oldu.

Depremde hasar gören vatandaşlar evlerini boşaltmaya devam ederek daha güvenli binalara taşınmaya devam ediyor.

Merkez Rızaiye mahallesinde olan binanın sonrasında hasar görmesi sonucunda evini boşaltan vatandaşlar nakliyeciler aracılığıyla yeni evlerine taşınıyor.

“DEPREMİN İLK GÜNÜNDE FİYATLAR YÜKSEKTİ”

Deprem sonrasında birçok vatandaşın evlerini boşalttığını belirten nakliyatçı Yasin Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

* Deprem sonrası halkımız taşınmak zorunda kaldı binaların birçoğu hasarlı.

* Eski bina yoğunlukla olduğu için ev sahipleri evlerinden taşınmak zorunda kaldı.

* Bizde nakliyeci olarak ev sahibinin taşınmasına yardımcı oluyoruz.

* Elazığ’da depremin ilk gününde nakliyeci olmadığı için taşıma fiyatları bayağı yüksekti bizde Erzurum’dan geliyoruz.

* Şu an fiyatlar sabit zaten durumu olmayan kişilere de yardım oluyoruz.

* Yeri geldiğinde firmamız ücretsiz taşıma dahi yaptığı olmuştur.