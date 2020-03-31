Elazığlı inşaat işçileri: Çalışmazsak yaşayamayız!

Corona virüsü salgını nedeniyle ‘evde kalın' çağrılarına rağmen evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda kalan inşaat işçileri çalışmaya devam ediyor.

Sosyal mesafe kuralına da uyamayan Elazığlı 15 inşaat işçisi, kurdukları yer sofrasında hep beraber yemek yedi.

“MECBUR ÇALIŞACAĞIZ ÇALIŞMAZSAK YAŞAYAMAYIZ”

Günlük yevmiye almalarından dolayı çalışmak zorunda olduklarını belirten iki çocuk babası Abdullah Ülgen, şöyle konuştu:

* Biz mecburiyetten çalışıyoruz benim iki çocuğum var kirada oturuyorum.

* İşe geldiğim gün yevmiyemi alıyor gelmediğim gün ise yevmiyem verilmiyor bundan dolayı mecbur çalışıyoruz.

* Çalışmadığımız takdirde aç kalacağız biz de dışarıya çıkmak istemiyoruz bizim de çocuğumuz, eşimiz, annemiz, babamız var olası bir rahatsızlıkta onlara da bulaşacağının farkındayız ama elimizden bir şey gelmiyor mecbur çalışacağız çalışmazsak yaşayamayız.

* İnşaatta en büyük tedbirimizi farklı odalarda çalışarak alıyoruz, ellerimize yıkayarak korunmaya alışıyoruz.

* Halimizi görüyorsunuz, şu kadar masada 15 kişi oturmak zorundayız.

* Arkadaşlarım da benim gibi mecbur evlerine ekmek götürmek için çalışıyoruz yapacak bir şey yok çalışacağız.

“VİRÜS SALGININDAN DOLAYI ENDİŞELENİYORUZ”

Corona virüsü salgının ne kadar büyük bir tehlike oluğunun farkında olduğunu belirten alçı ustası Salih Sezer ise şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüsü salgını tehlikesinin farkındayız ama geçimimizi sağlamak için mecburiyetten çalışıyoruz.

* Buradaki 15 arkadaşla beraberiz mümkün olduğu kadar virüse yakalanmamak için kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz.

* Yemek öncesi sonrası ellerimizi yıkıyoruz ama fazlasını da yapamıyoruz.

* Benim beş tane çocuğum var çocuklarıma bakmak zorundayım.

* Bu süreçte evde kalsak daha iyiydi çünkü virüs salgınından dolayı endişeleniyoruz ama geçimimizi sağlayamadığımız çalışmaya devam ediyoruz.