Elazığlı işçi: Virüsten ölmezsek açlıktan ölürüz!

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklanmasına rağmen Elazığ'da geçimini sürdürebilmek amacıyla onlarca geri dönüşüm işçisi tedbirsiz bir şekilde çöplerden geri dönüşüm atığı toplamaya devam ediyor. Bunlardan sadece biri olan 4 çocuk babası Haydar Çalışkan, hayat hikayesini Sözcü'ye anlattı.

“DEVLET BU İŞİ YAPMAYIN DİYORSA YARDIM ELİNİ UZATSIN”

Uzun yıllardır ekmeğini sokaklardaki çöpleri karıştırarak kazandığını belirten Çalışkan, ”Bu işten başka gelirim yok 4 çocuk babasıyım bu işi yapmazsam aç kalırım bu devlet bu işi yapmamı istemiyorsa bana yardım elini uzatsın. Kendimi bildim bileli geri dönüşüm işçiliği yapıyorum. Günlük ortalama 35 lira kazanıyorum, corona virüsü salgınından dolayı işyerleri kapalı bundan dolayı da başka yerlerde de çalışamıyoruz” dedi.

“VİRÜSTEN OLMEZSEK BİLE AÇLIKTAN ÖLÜRÜZ”

Ailesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Çalışkan, “Mecbur olarak bu işi yapıyorum yoksa eve ekmek götüremeyiz virüsten ölmezsek bile açlıktan ölürüz. Virüs salgınından korkmuyorum korursa cenap-ı Allah korur Allah ne yazmışsa onu görürsün. Devlet insanlara dışarı çıkmayın, dükkanlarını kapatın, işe gitmeyin diyorsa hurdacılara para yardımı yapsın zengine para yardımı yapıyor ama fakire yapmıyor. Ne yapacak bu fakir, açlıktan ölecek açlıktan ölse bile virüs bulaştı diyecekler. Devlet bu işi yapmamamızı istiyorsa bize iş versin” ifadelerini kullandı.

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