Elazığlılar, hasar tespit için dilekçe verdi!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

“EVİMİZDE CİDDİ HASAR VAR”

Elazığlılar, evlerinin hasar derecesini tespit edebilmek için Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan alana gelerek imzalarını verdi.

İmza vermeye gelen Erhan Gündüz isimli bir vatandaş, “Hasar tespiti için geldik, evimizde ciddi hasar var. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz” diye konuştu.

“ELEKTRİK SORUNU YAŞIYORUZ”

Köyündeki evinde taşındığını ancak orada da elektrik olmadığını anlatan Gündüz, TEDAŞ’tan da elektrik sorununu çözmelerini istedi.

RİSKLİ BİNALAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi’nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi.

Binalardan karot alınırken, röntgen çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak.

Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar kontrollü şekilde yıkılacak.