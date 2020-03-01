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Elazığlılar şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit edilen 36 askerimiz için yüzlerce Elazığlı vatandaş tarafından gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi, tekbirler getirildi.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
21:58 -
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Elazığlılar şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı

Suriye’nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 36 askerimiz için İzzetpaşa Camii’nde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, MHP İl Başkanı Semih Işıkver ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“TÜRKİYE GEREKEN CEVABI VERECEKTİR”

Cenaze namazından önce açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, *Tabi üzüntümüz büyük, acımız büyük ama kahraman Türk ordusu bunlara misliyle cevap verecektir. İnşallah bu noktada da tüm Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederken gereken cevabı verecektir” dedi.

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