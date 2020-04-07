Eldiven ve maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Uzmanlar açıkladı!

Uzmanlar, ölümcül corona virüsünün ardından kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması çağrısında bulunuyor.

”BİYOLOJİK TEHLİKELER KARŞIMIZA ÇIKABİLİR”

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, enfekte olduğu için zararlı hale dönüşen tüm atıkların tıbbi atık olduğunu ve çeşitli kurumlarca özel yollarla yok edildiğini söyledi.

“Toplumun tamamı bu malzemeleri kullanınca başka biyolojik tehlikeler de karşımıza çıkabilir ve kullandıkları bu malzemeleri evsel atıklara veya çevreye attıkları zaman başka riskler oluşabilir” diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

* Corona virüsü farklı maddeler üzerinde değişik sürelerde yaşayabiliyor ve temas edenlere bulaşma tehlikesi var. Eğer balgam gibi bir hücre içindeyse yaşama süresi biraz daha uzayacaktır.

* Bu çöpleri evsel atığa atıp bu evsel atıklarla muhatap olan başka insanlara o süre içinde teması olur ve enfeksiyon oluşturacak kadar mikroorganizma almasına neden olursa bulaştırıcılığı devam eder.

* Evsel atığa atılıp 8- 10 saat sonra başka birine bulaşıp enfeksiyon oluşturma şansı düşük ama bu süreyi kim kontrol edecek? Bu süreyi kontrolde tutmak için onları ayrı bir atıkta ve tıbbi atık yöntemiyle imha etmenin daha doğru bir hareket olacağını öngörüyorum”

”YÜZDE 1’LİK ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETİP ÇÖPE ATIN”

Kullanılan eldiven ve maskelerin iki kere poşetlenerek toplanması gerektiğini söyleyen Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri ise şöyle konuştu:

“Bunları evsel atığa dönüştürüp zararsız hale getirme yöntemi var. Halkımızın şu an yapabileceği şey, tıbbi atıkları güvenli çöp poşetlerine koymak ve yüzde 1 oranında çamaşır suyunda bekletip o şekilde çöpe atmak. Bir litre suya bir yemek kaşığı çamaşır suyu koyduklarında yaklaşık yüzde 1’lik oluyor.” (DHA)

