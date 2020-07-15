Elektrik akımına kapılan Ebubekir’in ayak tabanları patladı

Olay, 2 Temmuz günü Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. Akyayla köyüne üç kilometre uzaklıktaki merada ailesine ait buzağıları otlatan lise öğrencisi Ebubekir Aktaş, kopan yüksek gerilim hattının altından geçmek istedi.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Bu sırada akıma kapılan Aktaş, başından ve ayaklarından ağır şekilde yaralandı. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne kaldırılan 13 yaşındaki çocuk aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde hiperbarik oksijen tedavisi görüyor.

HAYATTA KALMASI MUCİZE

Oğlunun başından giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını belirten baba İbrahim Aktaş, sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi: Oğlum mucize eseri yaşıyor. Bir süre yürüyemeyecek, büyük acılar çekiyor. Yüreğim dayanmıyor.

YAŞADIKLARINI HATIRLAMIYOR

Tedavisi süren Ebubekir Aktaş ise “Kopan telin altından geçmek isterken beni tuttu. Sonrasını hatırlamıyorum. Yüzüm ve sağ ayağım çok ağrıyor. Umarım kısa sürede iyileşirim. Şu anda bir yere gitmek istesem iki kişinin beni tutması gerek” dedi. (DHA)