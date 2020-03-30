Elektrik borcu faizine karşı tek kişilik eylem!

Antalya'da elektrik dağıtım şirketi CK Akdeniz'in, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında elektrik kesintisi yapmayacağını, borcunu ödeyemeyen vatandaşlara faiz uygulayacağı haberi tepkilere yol açtı. CK Akdeniz'in, faiz uygulamasını protesto eden Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, CK Akdeniz'in önünde eylem yaptı.

BİR KİŞİLİK EYLEME GENİŞ ÖNLEM

Mevcut faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara CK Akdeniz'in faiz uygulayacağının belirtilmesi üzerine Halkevleri, CK Akdeniz önünde basın açıklaması düzenledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde Halkevleri adına açıklamayı tek başına Halkevleri Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Kutay Meriç gerçekleştirdi.

Açıklama öncesinde kitlesel çağrıyı doğru bulmadıklarını belirten Meriç “Bu yaşadığımız durumun tepkisini, bir kişi de olsa sokakta verelim istedik” dedi.

Kutay Meriç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Evinde kal denilen emekçilere, emeklilere, yoksul yurttaşlarımıza hayatlarını idame ettirecek bir sosyal destek sunulmamaktadır.

* Yaşamak için çalışmak zorunda olan milyonlarca insan hala işlerine gitmektedir.

“DESTEK ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ OLMAKLA BERABER YETERSİZDİR”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Belediyeler tarafından açıklanan başta borcundan dolayı su kesintisi yapılmayacak olması üzerine kimi destek çalışmaları önemli olmakla beraber yetersizdir.

* Hükümetin açıkladığı destek programı ise tam bir dağ fare doğurdu meselesi olmuştur.

* Esnaf ve emekçilere bu destek paketinde bir şey yoktur.

“HALA DAHA NASIL ÇOK KÂR EDERİZ PEŞİNDELER”

Halk sağlığı açısından vazgeçilemez iki temel hizmetten birinin elektrik hizmeti olduğunu belirten Kutay Meriç, şöyle dedi:

* Yıllardır ballı elektrik üretim ve dağıtımı ihalelerini alan firmalar ise yine tavsiye üzerine elektrik borcu olanların elektriklerini kesmeme kararı almak zorunda kalmışlardır.

* Ancak memleketin bütün kaymağını yiyen enerji firmaları salgın ortamında bile hala daha nasıl çok kâr ederiz peşindedir.

“FAİZ UYGULAMASI VİCDANSIZLIKTIR”

Meriç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Yılardır memleketin en kaymaklı ihalelerini alan yandaş Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'ın ortaklığında oluşan CK Enerji, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde borcu olan abonelere faiz uygulanacağını duyurmuştur.

* Üstelik de bu ülkedeki bankacılık sisteminde uygulanan aylık %1.60 gibi en yüksek faiz oranı uygulanacağı beyan edilmiştir.

* Bu tam bir vicdansızlıktır.

“YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR”

Meriç, “Tüm dünyaya etkisi altına alan corona salgını ve ekonomik kriz nedeniyle; ülkemizde de faaliyeti durdurulan işletmeler, işinden atılan, ücretsiz izne çıkarılan, maaşları verilmeyen yani geçim sıkıntısı yaşayan, bu sebeple faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımıza faiz işlemi uygulaması yanlışından derhal dönülmelidir” şeklinde konuştu.

“ENERJİ HİZMETLERİ KAMULAŞTIRILMALIDIR”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

* Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından kaynaklanan borçlarına faiz uygulanamaz.

* Elektrik faturalarına faiz işlemi durdurulmalı ve corona pandemisi sürecinde halka ücretsiz enerji sağlanmalıdır.

* Corona pandemisi göstermiştir ki temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur.

* Enerji şirketleri tekrar kamulaştırılmalıdır.