Elektrik duasına çıkan köylüler: Allahım bize elektrik ver

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde dün ilginç bir olay yaşandı. Bir süredir Suruç'a bağlı 30 mahallede günde 12 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle çevre köylüler Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde toplanarak elektrik duası yaptı.

“ALLAHIM BİZE ELEKTRİK VER”

DEDAŞ'ın yetki alanındaki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahalle sakinlerinden Mustafa Tüzün şöyle konuştu:

“12 Aralık sabah saat 06:00'dan akşam 18:00'a kadar elektriğimiz yoktu. Bugün 14 Aralık sabah saat 06:00'da elektiğimiz yok akşam gelir mi, gelmez mi Allah bilir. Uzatan eğitimi nasıl yapacağız? Çocuklar için televizyon yok. Maske, mesafe, temizlik diyoruz su kalmadı. Su olmayınca temizlik olur mu? Nereye başvuru yaptıysak DEDAŞ'a ancak diyorlar Allah'ın gücü yeter. Amenna Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım bize elektrik ver. Allah'ım bu zulme son ver. Köyleri jandarma ile ev basıyorlar. Az yaktın diye ceza yazıyorlar. Çok yaktın diye ceza yazıyorlar. Bugün Suruç'ta 30 mahallenin elektriği yok.

Kime gidiyorsak tarım sulamadan bizlere yüz binlerce liralık borç çıkarıyorlar. Ziraat odalarına gidiyoruz ‘kimsenin gücü Dicle Elektrik'e gücü yetmez. Allah'ın gücü ancak yeter' diyorlar. Amenna Allah'ın gücü her şeye yeter biz de Allah'tan elektrik istiyoruz. Elektriğimiz yok. Yok mu bir yetkili? Bu Dicle Elektrik'in zulmüne kim ‘dur' diyecek. Yeter artık. Çocuklar elektrik olmadan nasıl uzaktan eğitim yapacaklar. Bugün buraya binlerce kişi toplanırdı sadece maske mesafe gibi Covid tedbirleri nedeniyle 20 kişi toplandık. Bizim elektriğimiz yok, biz elektik istiyoruz. Su kalmadı biz temizliği nasıl yapacağız. Yetkilere sesleniyoruz. Yetmedi mi artık?”

“AĞIR CEZALAR VE FATURALAR GELİYOR”

“Bu Dicle Elektrik'in sahibi kim?” diye soran Tüzün, şöyle devam etti:

“Diyorlar ki tarımsal sulamada abonesi var ise de adam ekim yapmamış 100 bin lira fatura çıkarıyorlar. Oraya gidildiğinde üzerine bir de 100 bin lira ceza çıkarıyorlar. Dicle Elektrik'e itiraza gidilince, ‘git kardeşim bir ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi getir senin borcundan biraz indirim yaparız.' ÇKS'yi bulup getiriyoruz 50 bin lira çiftçiden düşürüyorsa 50 bin lira da devleti soyuyor. Devleti dolandırıyorlar. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Yağmur duası değil bu. Rahmet yağdı elektriğimiz yok. Elektriğimiz yok Allah'ım bize elektrik ver. Suçu sana atıyorlar haşa senin her şeye gücün yeter.”

“HEPİMİZ AK PARTİLİYİZ”

Mahalle sakinleri AKP'li olduklarını da vurgulayarak, seçim dönemlerinde AKP için de çalışma yürüttüklerini “Ben AK Partiliyim, hepimiz AK Partiliyiz. AK Parti ile yürüdük yorulduk her şey yaptık. Sadece elektrik istiyoruz Dicle zulmüne dur diyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖY BASILIR GİBİ JANDARMA İLE ELEKTRİK KONTROLÜ YAPILIYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen mahalle sakinleri, jandarmayla yapılan kontroller nedeniyle baygınlık geçiren anneler olduğunu da şöyle anlattı:

“Jandarma ile gelinip köyler basılıyor. Köyün birisinde birkaç jandarma arabası ve sivil araçlarla gidiliyor, köy sakinlerinden bir kadıncağızın askerde oğlu var. Oğlunun şehit haberi geldi zannedip fenalık geçirip yere düşüyor. ‘Ne oldu diyor oğluma ne oldu?' yani jandarmanın işi yok mu Dicle Elektrik'e hizmet verecek. Güçlü devletimizin büyük liderine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bize sahip çıksınlar. Nereye gidelim?

CHP Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz de elektrik duasıyla ilgili görüntüyü paylaşarak köylülere destek verdi.