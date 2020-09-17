Elektrik kesintisini fırsat bilen corona virüsü hastası yurttan kaçtı

Corona virüsü testi pozitif çıkanların karantina ve izolasyon kurallarına uymayarak toplum içine çıkması ülke genelinde vaka sayısının artışına neden oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlamasına karar verildi.

Karar üzerine Van’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi. Harekete geçen ekipler, şu ana kadar izolasyon kurallarına uymayan 11 kişiyi tespit edip yurda götürdü.

POLİS YAKALADI



Konakladığı yurtta elektrik kesintisini fırsat bilen İ.P. isimli şahıs önceki akşam saat 19.30 sıralarında yangın merdivenlerini kullanarak yurttan kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan İ.P. hakkında adli işlem yapıldı ve izolasyon kurallarına aykırı hareket ettiğinden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez olayla ilgili şunları söyledi:

* Bu yurtta dün itibariyle 8 vatandaşımız vardı. Bugün 3 vatandaşımız daha bu kuralları ihlal ettiği için yurda yerleştirildi.

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* Yurtta kalan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün elektrik kesintisini fırsat bilerek kaçmıştı. Ancak ekiplerimiz kısa süre içinde kendisini tekrar yakaladılar.

* Kuralları ihlal etmesinden dolayı ikinci bir işlem yapılarak tekrar yurda yerleştirildi. Ekiplerimiz 7 gün, 24 saat esaslı yurdun önünde nöbet tutmaktadırlar. (İHA)