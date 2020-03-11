Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Mart elektrik kesinti listesi…

İstanbul’un belirli noktalarında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, planlanan kesinti listelerini ve elektriklerin kaç saat kesileceğini İstanbullularla paylaşıyor. Peki planlı kesinti programına göre 11 Mart’ta İstanbul’un hangi noktalarında elektrikler kesilecek?

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374681)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BULUT, CENAP, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, MESUT, TURGUT ÖZAL, İPEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386976)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA, EMİR EFENDİ CAMİ, EMİR EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KÜRKÇÜ ŞAHİN, MABUT LİZBUT sk / KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah ARDA, EBE HATUN ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KULAKSIZ TEKKESİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ YAĞHANESİ ARALIĞI, MABUT LİZBUT, NALINCI BAYIRI, NALINCI MEKTEBİ sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, FİŞEKHANE DERESİ, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TOPRAK TABYA, TULUMBACI ÇIKMAZI, YENİ YOL ARA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386870)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah MABUT LİZBUT sk / KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, FİŞEKHANE DERESİ, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TOPRAK TABYA, TULUMBACI ÇIKMAZI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384023)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah MABUT LİZBUT sk / KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, FİŞEKHANE DERESİ, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TOPRAK TABYA, TULUMBACI ÇIKMAZI, YENİ YOL ARA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386876)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KÜÇÜK PİYALE mah YENİ YOL ARA sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386881)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387622)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390227)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, KALİTE, MUTLUGÜL, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ŞAMDAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390234)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KEÇECİ PİRİ mah MEMURLAR sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ERTAN sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 2. HAKAN, AKIN, BAHADIR 1, BAHÇE, BATI, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KÖŞK, LEYLAK, MEYDAN, NEŞE, SEVİL, SEVİMLİ, TURANBEY, YAY MEYDANI, ÇAKIL, İNCİ, ŞAHİNLER 1 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390075)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391265)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah KADİRİLER YOKUŞU, NÖBETÇİ, SET, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390113)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, BİGA, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, FİLİZ, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KANDİL, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KAVİS, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, NAZIR, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SUDENAZ, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, YAYA, YILDIRAY, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391420)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., KAZIKLIDERE sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390401)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., 4, AMBER ÇİÇEĞİ, ASLAN PENÇESİ, AY ÇİÇEĞİ, FISTIK, KADİFE ÇİÇEĞİ., KARAÇAM., KARÇİÇEĞİ, KEKİK., KIRGÜLÜ, KIZILÇAM, OYA ÇİÇEĞİ. sk 09:04-13:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390399)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2. sk 15:09-18:09 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390404)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391387)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİRAL, BUHARA, CEMSULTAN, EFDAL, ERİNÇ, GÖKBEN, KADRİYE, KIYMETLİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ORHAN, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARIÇAM, TAYFUR, TUTKUN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390192)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391393)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah ESKİ KURFALLI, GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390518)

– İSTANBUL SULTANGAZİ-YAYLA mah. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390125)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2381/1., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/2., 2386/3., 2387., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2393/1., 2424., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391363)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2383., 2384., 2385., 2386/2., 2387., C-1 sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390532)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391327)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392568)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392562)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, REVANİ, REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, BAŞAK, DERYA 2, EMEK, ESENLER, FİLİZ, KAVAKLI, KAVAKLIK, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MEŞELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, REYHAN, SIRAEVLER, VİŞNE, YILDIZ, ÇİTLENBİK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393561)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALTIN 1, AYDOĞDU, GEZER, GÜNEŞ, MİSKET, NİZAM, REVANİ, REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, TEZER, TUNA, YİĞİTER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖNER sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN, ÇAVUŞPAŞA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393562)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, ASYA ÇIKMAZI, 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392681)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR sk / EKİNOBA mah ÖZTANIK sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., ATEŞPARE, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, ONBAŞI ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393501)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, ERENLER 1, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MELEKOTU, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞAYAN, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393512)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALEYNA, ALPASLAN, ATAKENT, ATASAY, AYAZMA, AYMAKENT, BAHÇELİEVLER, BALABAN, BEŞİKTAŞ 1, EMRAH, EMRE 1, ERCİYES, GAYRETTEPE, GÖKIRMAK, HANDEGÜL, KAYAHAN, KUMRU, KURTULUŞ 1, KÖŞK, MELİH, MERCAN 1, NAZAR, SAMYELİ, TOROS, TÜRKÜN, URALLI, VEFALILAR, ÇANKAYA, ÇAY, ÇEVİKEL, ŞEVVAL sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392670)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., ALTINKÖK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392694)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN, ÇAMLITEPE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392711)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ÇAĞLAYANSU, ÇITIR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393790)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392744)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, OSMANLI, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392746)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., ALEV, AVŞAR, AYDEMİR, BAYAR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, KOÇAK, MELEK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392750)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 6. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392742)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 244. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392743)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, YAN YOL, İSTİKLAL sk / ŞAHİNTEPE mah 2203., ESKİ İSTANBUL, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, NAZLI, İSTİKLAL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392747)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KANARYA, KARANFİL, KARTAL, KUMRU 1, KURTULUŞ, LALELİ, MARTI, MERİÇ, PAPATYA 1, SERÇE, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, BERK, EMEK 1, GAMZE, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, KİRAZ, VİŞNE, ÇİLEK ARALIĞI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392872)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BALÇIK, HAŞMET sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, GÜNEY 1, GÜVERCİN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, IŞIK, KANARYA, KAPTAN, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, KARTAL, KASIMPATI, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SERÇE, SOLMAZ, SİMİTÇİLER, TEKİN, YALÇIN, YEŞİLDAĞ, ÇAMLI, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, BEYAZ SÜMBÜL, CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, KİRAZ, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, MEVLÜT ÇAVUŞ, SELAHATTİN PINAR, TOPUZ, YAKUT, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392897)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, KANARYA, PAZARALTI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392947)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah EKİN, ERTAN, SONGÜL, SUNA, ÇELEBİ, ÖZTEKİN sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392955)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391328)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah BATIŞEHİR CADDESİ 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390474)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2238., 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., FETİH sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392800)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392791)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, KARTALTEPE, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392966)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1237., 1238., AHMET ARİF sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395643)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, DİCLE, ENGİN, ESMER, GÜRSES, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395641)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, HÜDAVERDİ, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392964)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah BANKA GEÇİDİ, DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, FİŞEKHANE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392967)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1233., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395754)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1202., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1240., 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1279., 1280., 1281., 1283., 1284., 1285., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395776)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393807)