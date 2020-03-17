Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Mart BEDAŞ güncel planlı kesinti programı…

İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ'ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 369., 372., 387., 388., 389., 392. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374911)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah TAŞ, ŞİMŞEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397388)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854., 857., 862., 863., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GÜLSER, KIRGIZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398657)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400340)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400341)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BADEM, CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, VAKFIKEBİR, YAYLA, ÇELEBİ, İĞDE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399213)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA sk / HABİBLER mah 2718., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399923)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, YENİ MAHALLE sk / RUMELİ HİSARI mah 6. sk / YENİ mah ANIT, AZİZ EFENDİ, AĞIR TOPÇU, BOZACI ZEYNEL, FIÇICI KERİM, KARAKÜTÜK, KİLİSE ARALIĞI, OCAK AĞASI, SULUBAHÇE, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇINAR MEKTEBİ, İBNİ SİNA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400342)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 205., ÇİNÇİN DERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399095)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah AVUKAT, BARUTÇULAR, EVRENOSZADE, KARABİBER, KEŞFİ EFENDİ, ORTANCA, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ADSIZ NEFER, AVUKAT, BARUTÇULAR, BULANIK DERE, CİVELEK, KAAN, KAHRAMANBEY, KUYU 1, ORTANCA, ORTANCA ARALIĞI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399881)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, KAZIM ORBAY sk / DUATEPE mah AVUKAT, BARUTHANE, BARUTÇULAR, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / PAŞA mah ATALAK ÇIKMAZI, BEHRAM ÇAVUŞ, CİVELEK, KAHRAMANBEY, MİRALAY KAMİLBEY, ORTANCA, ÇİMEN 2, İNCİRLİ DEDE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399848)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAVYAR sk / İSTİKLAL mah PAŞALI HASAN sk / ŞEHİT MUHTAR mah TAKSİM YAĞHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah AVUKAT, BARUTHANE, BARUTÇULAR, EVRENOSZADE, KEŞFİ EFENDİ, ŞAHMERDAN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, 2. HAKAN, ADALET, ADSIZ NEFER, ARALIK 1, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BARUTÇULAR, BATI, BEHRAM ÇAVUŞ, BUHURLU, BULANIK DERE, CAMİ ARALIĞI, CENGİZ, DARÜLACEZE YOLU, ERDEK, EVREN, FERACE, FERAHNAK, GÜL, GÜLER 1, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KAAN, KAHRAMANBEY, KARAKULLUKÇU, KURŞUN, KUYU 1, MİLLET, MİRALAY KAMİLBEY, ORTANCA, ORTANCA ARALIĞI, POYRAZ 1, RUŞEN, SAFFET, SARAY, SAVAR, SELMAN, TENEKE ÇIKMAZI, TOPEL, YALVAÇ, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3, ÜLKER, İNCİ sk / YAYLA mah ERDEM sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399852)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KIRKMERDİVEN, KUTUCU, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah YAHYA GALİPBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399189)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, KALAMAN, TUNA, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, ŞEHİT CİHAN ERKAN sk / TERAZİDERE mah NEŞELİ sk / İSMET PAŞA mah KAPLAN, MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401486)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, ATLAS, AVASKÖY YOLU, GÖKTÜRK, GÜZEL YALI, KÖY ÇIKMAZI, LATİFE, MOR MENEKŞE, NEŞE, PİLOT, RİZE, SEL, TRABZON, TUNABOYLU, TUNCA, ZONGULDAK, ÇINAR, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI, İLKNUR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400927)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, MERCAN, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400930)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜLYALI, KAFKAS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401656)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BASMACI, DİLEK, ERSOY, MERT, REYHAN, ZAFER, İYİBAŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401682)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah KADRİ BEY ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401543)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, CENGİZ TOPEL, VURAL sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401530)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401539)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2389/1., 2390/1., 2390/2., 2391/1., 2391/2., 2393/1., 2396., 2417., 2418., 2419., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., MİMAR SİNAN, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401106)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-667, G-670, G-672, G-673, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-692, G-693, G-7, G-707, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-744, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-831, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-877, G-880, G-883, G-894, G-897, G-900, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401746)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401109)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401257)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, TEKKE ÇIKMAZI, VEZİR ODALARI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, BÂKİBEY, CEVDETPAŞA, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HASEKİ KADIN YAĞHANE ÇIKMAZI, HATİP NACİ, NAKŞİ, SAMİPAŞA, SELÇUK SULTAN, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / KEMALPAŞA mah SELİMPAŞA sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah KALECİ sk 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402663)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah CUMA DAMI, DİRİM, GÜL DEDE, KÜLAHLI, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YENİ BUCAK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, ŞÜKRÜ NAİLİ sk 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402662)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR, BOSTANCI, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ANAYURT, BAYRAKTAR, OKUR, ZAFER, ŞİRİNOĞLU sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401125)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKSEL, KARAMUSTAFA, KOYUNCU, ZİKRİ MEMİŞ, İSMAİL ÖZTUNCA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401148)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401186)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401761)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 5., 6., 7., 8., 9., BOĞAZKÖY, KARANFİL, LALE, LAVANTA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, PAPATYA, SÜMBÜL, ZÜMRE, ÇINARALTI, ÇİĞDEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403521)

– İSTANBUL ESENYURT ilce / İNCİRTEPE mah 250., 251.252, 253, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402661)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CESUR, MELTEM, MERT, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YEŞİLADA, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403572)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BULUT, CAMİ 3, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, EŞREFPAŞA, KADİFE, KAMİLPAŞA, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, MARMARA, NALDÖKEN, NARLIDERE, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 81., 82., MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403573)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AYIŞIĞI, BALÖZÜ, HACI HAMDİBEY, HAKİM ORHAN SEZGİN, NÜKHET ÇIKMAZI, OĞUZCAN, PEKGÖZ, SEDA, VİLDAN, YAKUT, ZEMZEM, ÇATALCA YOLU, 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402708)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah LAVANTA ÇIKMAZI, ZİYA OTÇU, ÜÇ KONAKLAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403595)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403539)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, BAĞLARBAŞI, FISTIKÇAMI, MALTEPE, OVAYENİCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403588)

– KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., KATİP, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1.ÜZÜM, 1235., 1302., 2.BARIŞ, HAKAN, HALKALI, KEKLİK, SALKIM, İSTİKLAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403658)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / İNÖNÜ mah ALAGEYİK, AYHAN, BEYAZEL, ERLER, SEDA, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403670)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403706)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401870)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah HALKALI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403659)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah GAZİ sk / ŞEHİTLER mah GAZİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403697)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, CENGİZ TOPEL, ELMADAĞ, ERCAN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜNDÜZ, HAS, HÜNKAR, IŞIK, KALENDER, KUM, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NAMIK KEMAL, PEKMEZ, SAKİN, SERAY, SEZGİ, YAYLA, ÇAYELİ, ÖMÜR, ÖZNUR, ÜLKÜ, ŞAFAK, ŞENOL sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403745)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1954., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403598)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce1 5 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1469., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403560)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1401., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1316., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403574)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah FEVZİ ÇAKMAK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403570)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, SAYDAM, SOĞANLI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402850)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., İNCESU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402834)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DENİZMEN, IŞIKLI, SARP, SEREN, SEVİLEN, ŞENLİK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402820)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 3.İNÖNÜ, BAHARİYE, FEZA, ORAY sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403728)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 3.İNÖNÜ, BAHARİYE, FEZA, ORAY sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403731)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah AKİF, AYYÜZLÜ, CEMAL, GÜVEN, KARANFİL, KUBAN, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, SOKULLU, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402826)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CANBERK, ERSOY, HANIMELİ, HASGÜL, KESKİNGİL, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, SULTAN, ULUTAŞ, ÜLKER, ŞAHİN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402827)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA, FEZA, KARDEŞLER sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402881)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, OYA, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ALTAN ERBULAK, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BÜYÜKDERE, BİBERİYE, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403881)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, AYAZMA YOLU, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AYAZMA YOLU, AYDIN, AÇELYA, CAMİ 2, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, KARDELEN, KUYU, MANDIRA, ORKİDE, PIRLANTA, RÜZGAR, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, YILDIZ, ÇAM, ÖLÇEK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403895)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FIRIN, SEBAT, TEZCAN, VATAN, YÜZYIL, ŞEREF sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402829)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah MARTI, PARK, ÖZNUR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402831)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İZCİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403829)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, NİSBETİYE, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402823)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402819)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KEMERALTI, LÜLECİ HENDEK sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401549)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402867)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-/ ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, HALKÇI, RAY, TAŞEVLER, TÜRKÇÜ, YAKUT, ÖMER NACİ sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402868)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, BANYOLAR, BEYAZ ZAMBAK, HUBAN, KARTOPU, KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSKELE, İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah YENİ CADDE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, RÜYA, İSKELE, İSTANBUL, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, GÜVERCİN sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402865)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, CAN, DARCAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MERT, MUHTAR ŞEVKİ, PAK, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403878)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce ÇAĞLAYAN MAH., VATAN, YAYLA, ZENGİN sk , ŞEVKETPAŞA CAD.VATAN CAD. 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402833)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, BADEM, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BEREKET, BESTEKAR, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BULUT, BURÇİN, BUYRUK, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, EMİR, GÖKDAĞ, GÜLDALI, KELEŞLER, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TANIK, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403911)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BAŞAK, BUSE, FIRIN ARKASI, GÜRÜN, KOÇ, MANDIRA, OKUL ARKASI, OTLUK, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, ÖLÇEK, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403888)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2404273)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ÇELEBİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402940)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AKKOYUN, BEŞTEPE, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, GARDENYA, GÜNEBAKAN, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403809)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BAYRAK, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, KARADERE, SEMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403812)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402958)