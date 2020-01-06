Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Ocak elektrik kesintisi programı…

Elektrik kesintisi programı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 6 OCAK

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 447.,448.,449.,450.,451.,452.,453.,454.,455.,456.,457.,458.,459.,460.,473.,481.,482.,483.,484.,485.,ADEM YAVUZ,ANADOLU,CENGİZ TOPEL,PARK sk 09:00-16:00 saatleri arasında scada calışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251587)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah ATIŞALANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257022)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257191)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI,ILICA ÇIKMAZI,IRMAK,KESTANELİK sk / İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ,MESLEK ÇIKMAZI,MUNTAZAM,İZZETBABA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268142)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU,CEMALPAŞA,DİCLE,YAKUP CEMİL,ZEHRA YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267937)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273.,1491.,1492.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511. sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267945)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268858)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah RAHMİ APAK,RAHMİ PAŞA,SIĞIRTMAÇ,İSMAİL EREZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk . 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265979)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR,DEMİRCİLER SİTESİ 1.,DEMİRCİLER SİTESİ 2.,G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN,ŞEHİT ERKAN ALYANAK,ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM,YULAF TARLASI (G/2) sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268857)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,142.,143.,144.,146. sk 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269038)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk / ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk / HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268079)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk / HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268098)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,FİLYOS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268036)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah HİLAL,SARIOBA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267013)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2126.,2138.,2141.,MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268161)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KALENDER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268840)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 652.,653. sk / YILDIZTEPE mah 463.,465.,BAĞCILAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268864)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606.,617.,618.,619.,620.,621.,622.,623.,624.,625.,630.,632.,633.,634.,647.,653.,656.,657.,705.,707.,AŞIK ŞENLİK,BALIK YOLU sk, 643 Sokak 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269020)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ,BELEDİYE,BURSA ÇIKMAZI,KARADENİZ,MEHMETÇİK,PEYAMİ SAFA,SAKARYA,SAMSUN,İZMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269066)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2070.,MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269126)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ,GÜVENÇ,KALE,ÖZNUR,ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268358)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT,AYDEDE,LAMARTİN,TARLABAŞI,TOPÇU,ŞEHİT MUHTAR BEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268389)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL,ALÇAKDAM YOKUŞU,BAŞKURT,KAZANCI YOKUŞU,MEBUSAN YOKUŞU,PÜRTELAŞ,SAĞIROĞLU,SOMUNCU sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI,BOL AHENK,HARİCİYE KONAĞI,KAZANCI YOKUŞU,KUTLU,MEBUSAN YOKUŞU,MERDİVEN ÇIKMAZI,SAĞIROĞLU,SELİME HATUN CAMİİ,TİMSAH,UFAK,ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU,HARDAL,MEBUSAN YOKUŞU,TAŞ MERDİVEN,TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI,MECLİS-İ MEBUSAN,SELİME HATUN CAMİİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268393)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ,HALAS,İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM,BÜYÜK PARMAKKAPI,SADRİ ALIŞIK,İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY,SADRİ ALIŞIK,İSTİKLAL sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ,MAHYACI,SÜSLÜ SAKSI,ÖĞÜT,İMAM ADNAN sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268396)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah OMUZDAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ,FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU,DÜZOĞLU,KAZIM ORBAY,SADIK ŞENDİL,SİLAHŞÖR,İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah BARUTHANE,KUYULUBAĞ,LALA ŞAHİN,SAVAŞ,ÇOBANOĞLU,ŞAHAP sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT,KINALI KEKLİK,KURTULUŞ,LALEZAR sk / FERİKÖY mah AZAK,AÇIKYOL,BARUTHANE,BAYIR,BEYZADE,BOZKURT,CİVAN,DUYGU ÇIKMAZI,ERMEYDANI,EVRENOSZADE,GEDİZ,HİLAL,KOCABAŞ,KURTULUŞ,KUYULARBAŞI,KUYULUBAĞ,LALA ŞAHİN,OKÇULAR,OZAN,SAVAŞ,SEYMEN,YENİ ALEM,ZARAFET,ÇOBANOĞLU,ŞAHİN,ŞEHİT ERDEM CANBAŞ,ŞEREF MERİÇ sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR,ALAATTİN ELMAS,BABAYİĞİT,BAHÇECİK 1,BALCI,BORU ÇİÇEĞİ,DARÜLACEZE,DEDEOĞLU,HALİDE EDİP ADIVAR,KARAYİĞİT,KESTANELİK,KIZILCIK,KUTLUBEY,KİRAZ 1,MELİKŞAH,SARI ÇİÇEK,SEKİBAĞ,SULTAN,TANYOLU,ÇEVRE PAZARI,ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK,AKAR,BİRAHANE,FERİKÖY FIRIN,GÜVENÇ,HANIMEFENDİ,HARZEMŞAH,HUZUR,KAZIM ORBAY,KOCAMANSUR,LAVANTA,PERİHAN,SAĞDIÇ,SIRA CEVİZLER,ÇİFTE CEVİZLER,İYİNİYET sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ,BAYIR,CANAN,CEVİZ,CİN DERESİ,ERDEM,KAYISI,KOCABAŞ,LALA ŞAHİN,OKÇULAR,SEFA,TARCAN,ÖZDEN,İKİNCİ YOL sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268017)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah FULYA BAYIRI sk / TEŞVİKİYE mah ÇAĞDAŞ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268327)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU,SERAMİK,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL,ERGİN,FÜZECİLER,KOÇYİĞİTLER,MUHARİPLER,TUĞCULAR,ÖZDEŞ sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,HİSARÜSTÜ NİSPETİYE,SAYGILI,ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2266973)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA,ÇELİKTÜRK,ÇETİNTÜRK,ÇİZMECİ,ÖĞRETİCİ,İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ,MENDERES,OKUL,ÇALIŞLAR,İLKYUVA,İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ,MENDERES,TEVFİK FİKRET,İLKYUVA,ŞEVKETDAĞ sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268976)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,KALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269124)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖMER AVNİ mah İNEBOLU sk 10:01-18:01 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268937)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI,GÜRBÜZ,GÜVENÇ,OZAN,ÖZBORAN,ÖZNUR sk 16:00-18:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269128)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 123.,124.,125.,126.,127.,128.,129.,130.,131.,ADİLE NAŞİT,DENİZ GEZMİŞ,DOĞAN ARASLI,RIFAT ILGAZ sk 12:00-20:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269034)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779.,1785.,1786.,1787.,1791.,1807.,1808.,1809.,1810.,1811.,1812.,1813.,1814.,1815.,1816.,1818.,1820.,1821.,1822.,1823.,1832.,1834.,1835.,PAZAR sk / 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265011)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FİDAN,MERİÇ 1,ORMAN,TUNA 1,ÇORUH sk 09:00-10:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269006)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271183)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1948.,1949.,1950.,1951.,1953.,1954.,1955.,1956.,1958.,1959.,1960.,HACI BEKTAŞİ VELİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271703)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772.,1773.,1774.,1775.,1779.,1780.,1781.,1782.,1783.,1784.,1785.,1786.,1787.,1788.,1789.,1790.,MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889.,1890.,1891.,1892.,1893.,1894.,1917.,1918.,1920.,1921.,1968.,NAMIK KEMAL sk 13:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271705)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY,NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 105.,81.,86.,87.,88.,89.,91.,92.,95.,96.,97.,98.,MAHMUTBEY sk 12:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271163)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN,BAŞAR,CENGİZ TOPEL,DEFNE,ELA,ELİBOL,ETİBANK,FETİH,GÖMEÇ,GÖÇEN,GÜLAÇAN,GÜLİBRİŞİM,GÜNEŞ,HELAL,HOŞSOHBET,KARAÇAM,MİNE,NEZİH,OKUL ARKASI,SABIR,SİLAHTAR,YURDANUR,ÖZGE,ÖZLER,İSTİKLAL,ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270568)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DOĞA,2.ÇAYIR,ARDINÇ,GÖKTÜRK,SOYDAN,ÇEŞMEBAŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270545)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA,1.FESLEĞEN,1.KAHRAMAN,1.KAYAK,1.SANCAK,1.ŞELALE,10.GÜL,3.ZAMBAK,CEBECİ,CUMHURİYET,DİLA,GÖKTÜRK,KARLI,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,MERMER ÇEŞME YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,SIRÇA,TAN,TELEKOM,YÜCEL,ZAKKUM,ÜSTKÜME,İSTANBUL sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271157)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTINDAĞ,BİRBEN,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,MAYIS ÇIKMAZI,MESKEN ÇIKMAZI,MUHACİR,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ZAMAN ÇIKMAZI,ZİGANA,İKİZDERE ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270028)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI,CEM,KİREÇBURNU CAMİ,KİREÇBURNU ÇİÇEK,PROF. DR. AYKUT BARKA,SEDEF ADASI,YENİBAHAR,İSHAK sk / TARABYA mah ARABAYOLU,POLAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270031)

– // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,G/8.,MEVLANA,ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277339)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277289)

– YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI,ALİŞAN YEDİBAŞLAR,BADEMLİ,BAHARİSTAN,BOSTAN,GEÇİCİ LALE,MURAT CANKAT,MÜRVETLİ,NURTOPU,OSMAN GÜRER,SAİT KESLER,SEYİT ALİ,Y. RIHTIM,YEŞİLBAHÇE,YEŞİLKÖY İSKELE,ÇEKMECE,İNCİ ÇİÇEĞİ,İSTASYON sk // 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2281699)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS,DUMLUPINAR,MUTLU sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282782)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,BARBAROS,HÜRRİYET,KUTLU,MUTLU,YAHYA KEMAL BEYATLI,ZAFER,ÖZEN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277693)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS,MEVLANA,YEŞİLOVA YAN YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277657)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN,AYDIN,GÜR,MEVLANA,TUNÇ,YEŞİL YUVA,YEŞİLOVA YAN YOLU,ZİYA GÖKALP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277673)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613.,AYDIN,HÜRRİYET,MEVLANA,TUNÇ,YEŞİL YUVA,YEŞİLOVA YAN YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277690)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,2.YAVUZ SELİM,ALPARSLAN,HÜRRİYET,MUTLU,YAHYA KEMAL BEYATLI,ZAFER,ZİYA GÖKALP sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283023)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN,DENİZ,MEVLANA,ZAFER sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283025)

– ZEYTİNLİK FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ ZEYTİNLİK HALKÇI SOKAGI ZEYTİNLİK İSTASYON CADDESİ ZEYTİNLİK RAY SOKAGI ZEYTİNLİK T.C.D.D. ZEYTİNLİK TÜRKÇÜ SOKAGI ZEYTİNLİK YAKUT SOKAGI 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277341)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271783)