Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20 Ocak elektrik kesintisi programı…

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte elektrik kesintisi listesi…

20 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162.,167.,171.,172.,220.,HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220.,284.,285.,286.,287.,290.,291.,HOCA AHMET YESEVİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308520)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969.,970.,971.,972.,975.,977.,MEHMET AKİF sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309810)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah UĞUR SALTAN sk 12:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311136)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah BERKİN ÇIKMAZI,CİBALİ,ERDOĞANLAR,ESKİ CAMİ,KADIRGA,MANDIRA,NEY,SATEN ÇIKMAZI,TAŞLIK MEVKİİ,URALLAR,VATAN,YALÇINDAĞ ÇIKMAZI,YÜCEGÖKLER,YÜKSELLER,ÖZKANLAR sk 12:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311139)

– İSTANBUL FATİH ilce MEVLANAKAPI mah AYNALI BAKKAL,BARUTÇU,GAYE,GÜHERCİLER,KARABAŞ AKARCASI,KARABAŞ BOSTANI,KERESTECİ VELİ,NİŞASTAHANE,PEYK DEDE,TİRYAKÇI,YAYLA,ÇARIKHANE,ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah BOSTANİÇİ,EVLİYA ATA,KARAGÖZ TEKKESİ,KERESTECİ VELİ,YAYLA,ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ,MİMAR KASIM,MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI,YAYLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309736)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN,2.KAYNAK,3.KARANFİL,DEMİR,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,KARACA,KIVRIM,MISIR,NAKIŞ,ORMAN,ZAKKUM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311562)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE,KORE ŞEHİTLERİ,MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311669)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AYDINCIK,PAZARALTI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK,AYDINCIK,BEHZAT BUDAK,BEYDALI,BEYDAĞ,BEŞPARMAK,DALLICA,ETİBANK,FİKİR,GAMZELİ,GÖZDE,HARDAL,IŞIKYOLU,KOÇ YOLU,MORGÜL,MİNE,NASIR,OYMA AĞAÇ,RIHTIM ÇIKMAZI,SAMİMİ,SERİNKONUT,TEKNECİK,TUĞRUL,YAPRAK,YAYLADAMI,YEŞİL YAMAÇ,YOLÇATI,ÇAMLICA,ÖRF,ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY,HANIMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311673)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 18.,22.,32.,33.,35.,36.,50. YIL,55.,CİCOZ YOLU,KOCATEPE,ŞEHİR PARKI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312750)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR,KATİP ÇELEBİ,KIBRISLI MEHMET PAŞA,KOCATEPE,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA,MUSTAFA KEMAL,OĞUZHAN,YEŞİLYURT,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 212.,AVRASYA,HÜRRİYET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314917)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1986. sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1823.,1929.,2013. sk / MEHTERÇEŞME mah 1929.,2006.,2075.,BAĞDAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314944)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL,AKMESCİT,AKYAYLA,ALYAPRAK,ALYAZMA,ATANUR,BABAOCAĞI,BATTAL,BEHİYE,BERHUDAR,BESTEGÜL,

BOZDOĞAN, CANNUR, CENNETKUŞU, DARI,DÖNENCE, ELİT,ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER,

NARDALI, ONBAŞI, PİNHANİ, REŞADİYE, RUHSAR, SAİT, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315148)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ,AKTARLAR KAHYASI,AKŞAHİN,ATMACA,BADE,BAYIR,BAYRAK,BEKÇİ,BERBER,BILDIRCIN,BİNEKTAŞI,DAMAR,ELİF EFENDİ,ELİF EFENDİ ÇIKMAZI,FUADİYE,FUADİYE ÇIKMAZI,GAYSUNİ MEHMET EFENDİ,GÜLDÜRMEZ,HACI GÜLSEN ÇIKMAZI,HALICIOĞLU KAVŞAĞI,HALICIOĞLU OKMEYDANI,HAMAM ARKASI,KANLI,KARAAĞAÇ,KELKİT,KIRKAYAK,KISA BAYIR,LEYLEK,MAHMUT DAYI,MUHLİS BAKKAL,MURAT,NAS,SAKA,SALAŞ,SANDALCI KERİM,SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI,SEDEF,TALİP PAŞA,TALİP PAŞA ARKASI,TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI,TALİP PAŞA CAMİ,TAVCI,UZUN BAYIR,YAKUT,YAZMACI BAYRAM,YENİ BAYIR,YENİ BAYIR ARALIĞI,YENİ ÇINAR,YUNUS,ZOR BAYIR,ÇELEBİ,ÖZGÜR,İMRAHOR,ŞEKER KUYUSU sk / ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK,AYDINCIK,AÇELYA,BAL,BAŞ,BEŞPARMAK,GÜVERCİN,KANARYA,KOCA ÇINAR,MANOLYALI,MANSUR,MEHTAP,MİMAR SİNAN,ONUR,PAPATYA,PAZAR İÇİ ÇIKMAZI,PAZARALTI,SELVİ,TAŞLIK,YENİYOL,YEŞİL KIBRIS,ZAFER,ZAFER ÇIKMAZI,ÇAMLIK,ÇAMLIK ALTI,ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK,YOLÇATI sk / ORTABAYIR mah ÇAMLI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314954)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU,CENGİZ TOPEL,DAĞ LALESİ,GİRNELİ,HACI,HAS BAHÇE,HATMİ ÇİÇEĞİ,KESKİN DERE,KIRMIZI LALE ÇIKMAZI,KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,KONGRE,MANAVGAT,MOR LALE,TELGRAF ÇİÇEĞİ,ÇUHA ÇİÇEĞİ,ÇÖREKOTU sk POSTAYOLU CADDESİ TUNCAY ARTUN CADDESİ MARAŞAL CADDESİ 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314888)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ,BESİ,BİHTER HANIM ÇIKMAZI,GÖLGE ÇIKMAZI,KAKULE,KALENDER,KAMBER,KASAP REMZİ,KÖYBAŞI,KÖYBAŞI ARKASI,KİRAZLI BAĞLAR,MERDİVENLİ,SALKIM KÜPE,SARI ASMA,SULTAN ÇEŞME,SİMİTÇİ SALİH,YASEMİN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314892)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ,DAĞÜSTÜ,FUNDA ÇIKMAZI,IHLAMUR,KORU ÜSTÜ,KÜÇÜKDERE,MOR LEYLAK,TAŞLIBAYIR,YETKİN,ZORLU sk / RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314893)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah ASİLLER,SAĞLIK,YENİ İNCİRLİ YOLU,İNCİRLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314933)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ,FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107.,3.,4.,5.,6.,7.,ABDİ İPEKÇİ,FEVZİ ÇAKMAK,MARMARA sk 18:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314395)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- / ÖRCÜNLÜ mah ASAR,AYTAÇ ÇIKMAZI,BAŞARAN,BAŞKOMUTAN,ERDOĞAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,IŞIK ÇIKMAZI,KIDEM ÇIKMAZI,KILAVUZ ÇIKMAZI,KINCAL,KIRAÇ,SEFERŞAH,TANSU,TOROS,YAZ,ZENCEFİL,ÇALILI,ÖZKAN,ŞAHİT ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315170)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 8.GÜL,GÜLİSTAN,ULUBATLI HASAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312875)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GELİNCİK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU,1506.,BÜLBÜL,DR. SADIK AHMET,GECEKUŞU,HÜD HÜD KUŞU,KARTAL,KAŞIKÇIN,KUĞU KUŞU,SARI ASMA,SÜLÜN,TOY,YARASA,ŞAHİN,ŞAKRAK KUŞU sk / İNÖNÜ mah ORAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312967)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah ATLI ASES,AĞA DERESİ,DEREOTU,FINDIKLI,HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE,KAPANCA,KARACA,KERESTECİ RECEP,PAŞA BAKKAL,TAVLA sk / ŞEHİT MUHTAR mah CEVZA,DOĞRAMACI ŞAKİR,HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE,KERESTECİ RECEP,TAKSİM YAĞHANESİ,TAVLA sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2313012)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GELİNCİK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU,1506.,BÜLBÜL,DR. SADIK AHMET,GECEKUŞU,HÜD HÜD KUŞU,KARTAL,KAŞIKÇIN,KUĞU KUŞU,SARI ASMA,SÜLÜN,TOY,YARASA,ŞAHİN,ŞAKRAK KUŞU sk / İNÖNÜ mah ORAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312963)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE,3.MENEKŞE,3.YILDIRIM,4.GÜL,DUMANGÜR,MUAMMER AKSOY,TERKOS sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312969)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115.,17.,18.,8.,DENİZ GEZMİŞ,DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315183)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ,PALANDÖKEN sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK,1.ÇALIKUŞU,1505.,ATMACA,GÜVERCİN,PELİKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312964)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 327. sk / YAVUZ SELİM mah 1030.,1031.,1032.,1034.,1035.,HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 416. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314213)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN,FLAMAN,KIZ KUŞU,MARTI,SAKA KUŞU,SERÇE,SÜLÜN,TAVUS KUŞU,TURNA,YARASA,YENİ BÜLBÜL,ZÜMRÜTÜ ANKA,ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312966)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN,ALTAY,ARDIÇ,AVASKÖY YOLU,GÜZEL YALI,LATİFE,MOR MENEKŞE,PİLOT,TUNCA,ÖZGECAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314882)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah LİMON ÇİÇEĞİ,PEMBE AY,SAYFİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314331)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19.,CUMHURİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314257)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19.,CUMHURİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314251)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1479.,1485.,1486.,1487.,1488.,1490.,1499.,SİVAS KONGRE sk 09:02-15:02 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315094)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314242)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN,BODUR,NİSBETİYE,SERAMİK sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314380)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU,SERAMİK,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,HİSARÜSTÜ NİSPETİYE,SAYGILI,ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314379)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah BANKA GEÇİDİ,DANTELACI,FAHRİ KORUTÜRK,HAFIZ ÇIKMAZI,HALLAÇ HÜSEYİN,HAMAM,HATBOYU ÇIKIŞI,HÜSREVİYE,MOR SÜMBÜL,MUHASEBECİ,REYHAN,İMREN,İSTANBUL,İZZET MOLLA sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK,FİŞEKHANE sk 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315383)

– İSTANBUL,SİLİVRİ,MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM,BİLGEHAN,MOTİF,MÜGE,DEYMER ÇIKMAZI,İZAN, sk / YENİ mah GAZİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314169)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1285.,1428.,1428/2. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314207)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI,1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI,REFAH,VARDAR,ÇIRÇIR,ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM,2.DERYA,3.PAPATYA,AŞIK VEYSEL,BULUT,BİÇİMSİZ MERDİVEN,DİKYOL,FUNDA,GÜLGÜN,KADEMELİ MERDİVEN,LİMON,MASLAK YOKUŞU,MUSTAFA KEMAL,NAMIK KEMAL,NİHAL,PARK,SAYA YOLU,İNEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314318)

– İSTANBUL // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2535.,2537.,2538.,2539.,2540.,2542.,2544.,2548.,2550.,S,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314932)

– İSTANBUL,SULTANGAZİ,MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2252.,2253.,2254.,2255.,2261.,2262.,2263.,2271.,H,HOCA AHMET YESEVİ,ORHAN GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314909)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ,BILDIRCIN,D-100 KARAYOLU,ERAY 1,GEÇİT,HUZUR,KAVAK 1,PANTER,SAYDAM,UĞURLU 1,YAY,ÇAM 2,ÇEMBER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2313167)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2081.,5001.,5002.,5003.,5006.,5007.,5008.,6043.,608.,6093.,6162.,6205. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2313168)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ,EGELİ,TUNÇASLAN,TUĞRA,YALIKAVAK,ÇAMLIÇEŞME,ŞİLE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2313187)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah KABİL,KEMER,REÇİNE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315224)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ,BEYCEĞİZ,BEYŞEHİR,EBER,EĞRİDİR ,FİDE,GEZEGEN,GÖKSU,GÜLLÜK,KARASU,KIZILIRMAK ,MANYAS,SAPANCA,SUNGURBEY,SUSURLUK ,TUZLA ,UZUNGÖL ,YARIMCA,YEDİGÖL ,İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE ,BAHARİYE,CENAP ,EGE ,HAZAR ,IŞIKLAR İSTANBUL ,KASİDE ,KUZEY ,YEŞİL VADİ,ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT ,DEREBOYU ,GÖKKUŞAĞI,KADIRGA ,KIRÇİÇEK,MERMER ,İHSANİYE İSTANBUL sk 09:30-11:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316055)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR,DEREBAŞI,DEREBAŞI KÜMESİ,PARLAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316078)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA,HAZAL,KARAMAN,SENA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316082)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR,BATTAL,BAĞIŞ,BİRDAL,CEYDA,DUMAN,ERDAL,IŞIN,SAKARYA,SONBAHAR,TATLI,TAŞÇI,TEKNİK,TOKGÖZ,TORUN,TURAN,UYGAR,YONCA,YUNUS EMRE,ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BAĞIŞ,DAL,DEFİNE,DEKAN,DEĞİRMEN,SONBAHAR,TEKNİK,TOKGÖZ,YUNUS EMRE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316085)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM,HATBOYU ÇIKIŞI,NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah BEHİRE,BELEDİYE HEKİMİ,FİLİZ,GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI,GENÇLER,GÜLBEŞEKER,KARTALTEPE,MEKTUPCU,PARK ÖNÜ,SEFALI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ,ARALIK,HAZIRLIK,HUBAN,MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316017)

– ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101.,101/1. sk / TELSİZ mah 318.,319.,76.,85.,85/10.,85/11.,85/12.,85/13.,85/14.,85/15.,85/2.,85/3.,85/3B,85/4.,85/4A,85/5.,85/6.,85/7.,85/8.,85/9.,94/3.,94/4.,94/5.,

KAKTÜS,TOMURCUK sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316026)

– ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10.,10/1.,11.,11/2.,11/3.,11/5.,217.,223.,63/1.,8.,9. sk / SÜMER mah 20.,6.,6/1.,6/2.,6/3.,6/4.,7.,8.,8/1.,8/2.,8/3.,9.,9/1.,ADNAN KAHVECİ,ZÜBEYDE HANIM,ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315403)

– ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 233.,234.,235.,236.,55.,55/1.,55/2.,55/3.,55/6.,58/7.,60.,60/3.,61.,63/4.,64/2.,65.,65/5.,65/6.,65/7.,65/9.,BEKİR SUBAŞI,MERV sk / YENİDOĞAN mah 238.,42/4.,42/5.,48.,50/2.,50/7.,58. BULVAR,58/2.,58/6.,ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / YEŞİLTEPE mah 55.,55/1.,56/8.,58.BULVAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315419)

– VELİEFENDİ mah 74.,74/3. ARA,ARİF ŞENTÜRK sk / YEŞİLTEPE mah 265.,266.,267.,53/1.,53/2.,53/5.,57/1.,57/3.,57/A,57/B,74.,AHMET KAMBUR sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316936)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ,ADEMEFENDİ,BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL,FERAY,FETİH,HASAN UZUN,HAYRİ KUYAŞ,KAPAKLI,KUMRU,KUĞU,MAZLUM SAYLAM,OLTU,ONAT KUTLAR,ULU CAMİ,ÖNCEL,ÖNCÜ,ÖNEM,ÖZAY,ÖZAYDIN,ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316883)

İstanbul Çekmeköy 09:30 – 18:00 saat aralığında Mahalle: MERKEZ – Sokak: TÜRBAN, ÇAVUŞBAŞI, ÖZLEM, ÜSKÜDAR, BAL, BERAT, ENES, İMREN, CANVER, ARDA, SÜLEYMANİYE, ABANT, EKİM, BETÜL

İstanbul Kartal 09:30 – 12:00 saat aralığında Yukarı Mahallesi; Bayır, Dikey, Serhat, Nil, Çağlayan, Yıldıray, Fazilet, Devam

İstanbul Maltepe 11:00 – 14:00 saat aralığında Aydınevler Mahallesi; Beste, Amiral Orbay, Poyraz, Sancak sokaklarına

İstanbul Ümraniye 08:30 – 10:30 saat aralığında ve 13:00 – 14:30 saat aralığında MERKEZ Mahallesi: FATİH SULTAN MEHMET – YEŞİL VADİ