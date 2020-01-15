Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi 15 Ocak…

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 15 OCAK

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1513.,1514.,1602.,ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah 1377.,1386.,1387.,1388.,1389.,ERZURUM KONGRE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265822)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530.,531.,532. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268144)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KANARYA,KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN,ESENTEPE,HALİM ULUŞAHİN,KEKLİK,LEYLEK,OK,PINARBAŞI,ÜVEYİK,ALTINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268904)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 507.,513.,KARAOSMANOĞLU,ÇENGEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294153)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298094)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,

GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,

MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298098)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah ,1818 sk,1820 sk. 1787 sk, eski pazar cd., 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297939)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301.,306/1.,307.,308.,309.,312.,MAHMUTBEY,MEHMET AKİF ERSOY,NAMIK KEMAL sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301100)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALTAY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah ,AKŞEMSETTİN,CAHİT ZARİFOĞLU,HIZIREFENDİ,SEFA,TURGUT REİS,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU,İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300652)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN,1.FİLİZ,1.KANARYA,1.ŞAFAK,19 MAYIS,2.KARADENİZ,2.YALÇIN,6.MAYIS,DEMİRAYAK,GÖKTEPE,HAYIRLI,HİSAR,KARAHANLILAR,KARTALTEPE YAN YOLU,MENDERES,TEKİNALP,YAŞAR DOĞU,ŞADIRVAN,ŞAKRAK sk 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301857)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300681)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,

OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298992)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579.,3026.,3076.,AKÇABURGAZ,HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303315)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ,HACI EŞREF ,TALİMHANE,TOPÇU HASAN sk / TOPÇULAR mah HACI EŞREF,TALİMHANE sk 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302102)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661.,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,675.,687.,688.,690.,691.,692.,BAĞCILAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304001)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,ORHAN,POSTA,SALCI,YAVUZ,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS,ARDA,BURCU,BİROL,KINALI,LATİF,MERİÇ,OSMANPAŞA,POSTA,RÜZGARLI,SEYHAN,ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,MURAT,MUSTAFA,ÇİFTÇİ,ÇİMEN,ÇİÇEK,ÇİÇEKÇİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303351)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA,AYVACIK,AYVALIK ÇIKMAZI,AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,KÖKTÜRK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,SIRA,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ÖĞRETİCİ,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN,ÖĞRETİCİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304069)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302020)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745.,1746.,1747.,1748.,1749.,1750.,1751.,1752.,1753.,BİRLİK,MEHMET AKİF,VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045.,2046.,2047.,2114.,2115.,2119.,BİRLİK,NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 924.,965.,966.,BİRLİK,FATİH sk / YAVUZ SELİM mah .,BİRLİK,CAHİT SITKI TARANCI,HÜRRİYET,MEHMET AKİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303985)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KARTAL, KIRLANGIÇ,GÜVERCİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303433)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3.,7.CD,BEYAZ LEYLAK,EKİNDENİZ,GÜLGONCA,HOROZ İBİĞİ,LALEZAR,MELİSA,SUDEM ÇIKMAZI,USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN,YENGEÇ,ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 3.,4,5,ALAÇAM.,GÜLİBRİŞİM,HERCAİ MENEKŞE ,HOROZ İBİĞİ.,ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI.,MELİSA,MERSİN AĞACI,NERGİSLER ÇIKMAZI,İNCİ. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304358)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL,GÜLGÜN,KADIKÖY,OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303478)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BARBAROS BULVARI,CEMİL CAHİT TOYDEMİR,FAZIL BİLGE,MEHMET ALİ ÜLGEN,MUZAFFER GÖKSENİN,MUZAFFER TUĞSAVUL,MÜŞİR ABDULLAH,RIDVAN KORAL,VİLLA,YILDIZ POSTA,İRFAN BAŞTUĞ PAŞA,İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303588)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALTZEREN,EBULULA MARDİN,FULYALI,ÜLGEN sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303589)

– İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303590)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN,1.İKİZLER,1805. ÇIKMAZ,1806.,1807.,2.HAKAN,2.MURAT,3.CAN,4.YILDIRIM,AKINCI,AYTEKİN,BALTACI,

BAĞLAR,ERSÖZ,KARDEŞLER,NEBİOĞLU,SAKIZ,ÇAĞRI,ÖZCAN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304388)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 241.,255.,256.,257.,261.,ATALAY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305087)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ,AKÇAKENT,ALTINTAŞ,ATASÖZÜ,AĞRI DAĞI,BARAJ,BASİRET,BÖĞÜRTLEN,BÜYÜKYALI,BİLGE,CÖMERT,ESLEM,FAZİLET,GÖKÇE,IĞDIR

,KALEKAPI,KALİTE,KISIKLI,KOZALAKLI,KOÇAK,MAYIS,MUTLUGÜL,MUZAFFER,NASİP,OMUZDAŞ,

ORUÇ,PANCAR,SAKİNE,SAKİNLER,SENİH,SPOR,ULUDAĞ,URAL,VARIŞ,YORULMAZ,YUSUF,ZİYAFET,ÖMER SEYFETTİN,ÜZÜMBAĞI,İNANÇ,ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN,DAMLA,ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK,ALPARSLAN,AYDOS,BENT,DEMİRYOLU,ESENDORUK,GÜMÜŞKUMSAL,HALİL ALBAYRAK,KEMAL KAYACAN,KULA,KÜÇÜKMENDERES,MERYEM,METİN,MOĞOL,NECİP FAZIL KISAKÜREK,NİYAZİ ALBAYRAK,RAHMİ ALBAYRAK,SAMİ ALBAYRAK,SEYHAN,TUANA,YEŞİLEVLER,YEŞİLOVA,YEŞİLÇAM,İLİM,İRADE,İÇEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305148)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM,ARPA,DİLEK,NATO,NATO ÇIKMAZI,NUSRET,OĞUZELİ,SARIKAYA,ÇAVDAR,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah SUDE,İMAM ÇEŞME YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306567)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CEVHER,CİDAR,

CİHAN,CİHANGİR,DOĞAN,DİDENUR,DİLEK,EBRU,ECRİN,EFENDİ,GÖKHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,

GÜLENDAM,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,LEMAN,MESUTBEY,NARİN,NATO,NURCAN,SARIKAYA,SOHBET,SÜVARİ,SİTE,TAKDİR,YAYINCILAR,ZEHRA,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAYKARA,ÇAĞDAŞ,ÇEKİMSER,ÇELİKAY,ÇETİN,ÇOLPAN,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BEYAZ ORKİDE,BURÇAK,CESUR,DENİZ 1,GONCA,GÖL,GÜN IŞIĞI,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,TOMURCUK 1,UFUK,YİĞİDO,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303747)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN,1.PINAR,1.TOMURCUK,MİS,SERA,YOLCU,ÇALIŞKAN,ÇEŞMEBAŞI sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306572)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL,ALPARSLAN,BAYRAK,MEHTAP,SEFARET,TABYALAR,YAMAN,ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ,ALACA SARMAŞIK,DEFNEDALI ÇIKMAZI,HAZİRAN 1,HAZİRAN 2,MİNE,TOPARLAK FENER,YENİ FİDAN,ÇIRA,ÇOBAN,ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI,ŞALCIKIR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306464)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2569.,2570.,2571.,2572.,2577.,2578.,2586.,2586/2.,2587.,2588.,2589.,2590.,2591.,2592.,2596.,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300589)