Elif’in hastanedeki ilk görüntüsü

Üç yaşındaki Elif Perinçek, 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminin 65'nci saatinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik tarafından kurtarıldı.
Umutların tükenmeye başladığı noktada, küçük elinin sıkı sıkı sarıldığı parmakla yeniden ışık olan Elif’in Ege Üniversitesi’ne nakledildiği ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu açıklanmıştı.
Elif’in hastaneden ilk görüntüsünü yayımladı. Beton bloklar arasında verdiği yaşam savaşını kazanan minik Elif’in kameralara el salladı.