Ellerinde Türk bayraklarıyla döndüler

Uçuşların iptal olmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da kalan Türk vatandaşlarını taşıyan THY’nin tahliye uçaklarıyla bugün saat 15.00’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Uçakta gerekli sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar daha sonra otobüslerle 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Bolu ve Sakarya’daki yurtlara götürüldü.

Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’ncü kuruluş yılı nedeniyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Uçaktan inen yolcular daha sonra apronda açılan Türk bayrağı önünde fotoğraf çekildiler. DHA