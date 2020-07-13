Elmastaş çetesinin ‘Binbir Surat’ Zeynep’i polisi ısırdı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. KOM ve Mali Şube ekipleri Elmastaş grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

14 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. Adana, Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar sonrası dokuzu kadın 23 kişi gözaltına alındı.

KADIN POLİSİN PARMAĞINI ISIRDI

Çete üyelerinden Zeynep K. polis baskını sırasında çantasından çıkardığı bir kağıdı ağzına atıp yutmaya çalıştı. Kendisine engel olmaya çalışan kadın polisin parmağını ısıran zanlı, diğer polisler tarafından güçlükle engellendi.

GÖREVİ BORÇLU ERKEKLERİ AĞINA DÜŞÜRMEK

Zeynep K.’nın ağzından çıkarılan kağıt parçaları birleştirildiğinde; isim isim yüksek faize para verdiği şahısların isimleri ve ne kadar para verildiğini gösteren bir liste ortaya çıktı. Listenin toplamda 450 bin liralık bir borç listesi olduğu belirlendi.

‘Binbir Surat’ lakaplı Zeynep K.’nın tefecilik yapan çetenin erkek üyelerinden kaçmaya çalışan borçluları kurtarma bahanesiyle ağına düşürdüğü öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4.5 milyon lira tutarında 43 senet, 15 bin 60 lira nakit para, 312 tabanca fişeği, bir pompalı tüfek, beş POS cihazı, 25 banka kartı, 8 kaşe ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. (İHA)