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Emekli astsubay, ”Coronayım” deyip polislere tükürdü

Antalya'da, 46 yaşındaki emekli astsubay Ebubekir D. birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan polislere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

12:50 -
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Bugün Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI

Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.’nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(FOTO: DHA)

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli astsubay, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler geldi.

”CORONA VİRÜSLÜYÜM, HEPİNİZE BULAŞSIN”

Binaya giren ekipler, 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.’yi gözaltına aldı.

(FOTO: DHA)

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada “Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın” diyerek, tükürüp küfretti. Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Rumen Karmen Volice’nin ifadesi de emniyette alındı. (DHA)

Antalya Corona emekli Konyaaltı operasyon ÖZEL HAREKAT Polis Sağlık
Son güncelleme: 13:29 03.04.2020
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