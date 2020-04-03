Emekli astsubay, ”Coronayım” deyip polislere tükürdü

Bugün Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI

Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.’nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli astsubay, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler geldi.

”CORONA VİRÜSLÜYÜM, HEPİNİZE BULAŞSIN”

Binaya giren ekipler, 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.’yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada “Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın” diyerek, tükürüp küfretti. Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Rumen Karmen Volice’nin ifadesi de emniyette alındı. (DHA)