Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kaç para olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara geçeceğini öğrenmek istiyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli, yılda iki kez bayram önceleri ikramiye alıyor. İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.