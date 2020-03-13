Emekli istihbarat astsubay cinayetinde flaş gelişme

Olay, önceki gün Düzce’nin Çamköy Mahallesi’ndeki çevre yolunda meydana geldi. Emekli jandarma istihbarat astsubay Şeref Ateş, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada K.B., E.K. A.G. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Üç kişi ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
Emekli jandarma istihbarat astsubay Şeref Ateş, Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (İHA-DHA)