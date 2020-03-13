Emekli istihbarat astsubay cinayetinde flaş gelişme

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli istihbarat astsubay Şeref Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti. Ateş, 'anayasayı ihlal', 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından yargılanıyordu.