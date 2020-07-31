Emekli polis şefi Salih Dost gururla anlattı: Çözemediğim olay olmadı

Meslek hayatının büyük bölümünü Adana'da geçiren emekli polis şefi Salih Dost, görev süresi boyunca failini bulamadığı hiçbir olay yaşanmadığını söyledi. 1965'te Polis Akademisi'ni bitirdiğini, eski Emniyet Müdürü Sadettin Tantan'la sınıf arkadaşı olduğunu belirten 78 yaşındaki Dost, “Cinayet olaylarını çok ayrıntılı araştırırdım. Hırsızlar benden çok çekmiştir. Kadına, çocuğa şiddet gösterenlere, istismarda bulunanlara, annesini babasını dövenlere, külhanbeylik yapanlara müsamaha göstermezdim” dedi.

HARAÇ İSTEMİŞLER

Dost, şunları söyledi: Bir gün rahmetli Hacı Sabancı'dan haraç istemişler. Bunun üzerine o bölgenin sorumluluğu bana verdiler. Hacı Bey'in önünü kesen Cono aşiretinin başını, suç delilleriyle birlikte bulup hapishaneye attırdım. Conolar, bana ‘Allahsız Salih' lakabını taktı. Abdestli namazlıyım. Annemi iki kez hacca gönderdim.

ASAYİŞİ SAĞLADIK

1980'de her gün 10 kişinin öldüğü, silahların, bombaların patladığı bir dönemde Adana'ya Asayiş Şube Müdürü olarak tayin oldum. Adana'ya tayinim için dönemin Adana Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Nevzat Bölügiray Paşa'ya Hacı Sabancı adımı vermiş. 4 yıl içinde Adana'da asayişi sağlamıştık. Sonra Elazığ, Antalya, Batman'da emniyet müdürü olarak görev yaptım. Adana Polis Bölge Başmüfettişliği görevinden emekli oldum.”

2 MAAŞ İKRAMİYE

Salih Dost, 1974'te bir banka soygunu sonrası atandığı Ceyhan'da suçluları yakaladığını ve İş Bankası'nın kendisine iki maaş ikramiye verdiğini belirtti. Dost, “Adana'da yumurta topuk ve beyaz ayakkabı giyenleri sorguya alırdım. Bunlar bıçkın kişilerdi. Mutlaka bir şeyler öğrenirdik” dedi.

23 YIL SONRA MEZUN OLDUM

İlk olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını belirten Sabahat Bozkurt, “Sonrasında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu kazandım. Ancak hiç devam edemedim. 2000'de çıkan aftan yararlanıp okula döndüm. 4 yılda mezun oldum. 1986'da kayıt yaptırdığım Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden de 23 yıl sonra mezun oldum” dedi.