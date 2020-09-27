Emekli polislerin 3600 ek gösterge yürüşüne izin verilmedi

Antalya'da 3 Emekli polis memuru, polisin 3600 ek gösterge mağduriyetini kamuoyuna duyurmak amacıyla, 27. Eylül Pazar günü Antalya’dan Ankara’ya yaya olarak 544 kilometre yürüyeceklerini duyurdu.
Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'e saygı duruşunun ardında yürüyüş yapmayı planlayan polislerin Atatürk büstüne çiçek koyması engellenerek yürüyüş yapmalarına izin verilmedi.
Polislerin yürüyüş yapmalarına izin verilmemesinin nedeni olarak Antalya Valiliği'nin Covid-19 salgınını ile mücadele kapsamında toplu eylem, etkinliklerin 15 süreyle yasaklanması olarak gösterildi.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.