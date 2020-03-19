Emekli promosyon ödemeleri ne zaman? SSK, SGK, Bağkur emekli promosyonu nasıl alınır?

Emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin yakından takip ettiği promoson ödemeleriyle ilgili taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığı bildirildi. 4A, 4B ve 4C’lilerin emekli promosyon ödemelerini nasıl ve ne zaman alacağını haberimizden görebilir, Bakan Selçuk’un açıklamalarını bulabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk, “Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak” ifadelerini kullandı.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Selçuk, “2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI EVDE ÖDENEBİLECEK

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar” açıklaması yaptı. İHA

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Corona Virüsü ile ilgili kararları açıkladığı sırada emeklilere ilişkin: ” En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.” açıklanmasında bulundu.



PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

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