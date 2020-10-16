Emin Pazarcı kimdir, mesleği ne?

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde tahsil hayatına devam ettiği yıllarda, medya dünyasında çalışmaya başladı. Emin Pazarcı, 1980 askeri darbenin ardından gazeteci Avni Özgürel ile birlikte Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkaran ekip içinde yer aldı. Ancak, haftalık Yeni Sözcü 27. Sayısında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapandı. Daha sonra görev aldığı Bakış ve Hamle dergileri de aynı akıbeti paylaştı ve ilk sayılarında Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisi ile kapatıldı.

Ardından Akajans ve Tercüman Gazetesi'nde muhabir olarak görev yaptı. Uzun yıllar siyaset, ekonomi, diplomasi, Parlamento, savaş muhabirliği gibi alanlarda çalışmalarda bulundu. Tercüman Gazetesi'nde haber müdürlüğü, Ankara Temsilciliği ve yazarlık görevlerine kadar yükseldi.

Emin Pazarcı son dönemde meslek hayatına Akşam gazetesi Ankara temsilcisi olarak devam ediyor.