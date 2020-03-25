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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çökme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapımını sürdürdüğü Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın 1 kilometrelik bölümünde, AKP döneminde Haliç'in zemin yapısı dikkate alınmadan yapılan işlerden kaynaklanan, çökme ve kaymalar yaşandı.

Özlem GÜVEMLİ
13:56 -
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çökme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlayan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırılmıştı. Ancak, hattın inşaatında önemli bir problemle karşılaşıldı.

Ekim 2018’de AKP döneminde tamamlanan kazıklı sistem üzerine oturmayan Balat-Ayvansaray arasındaki 1 kilometrelik kısmında çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi.

Balat-Ayvansaray arasındaki 1 kilometrelik kısmı kırılacak ve kazık çakılarak yeniden yapılacak.

AKP Eminönü istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son güncelleme: 14:11 25.03.2020
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