Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çökme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlayan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırılmıştı. Ancak, hattın inşaatında önemli bir problemle karşılaşıldı.

Ekim 2018’de AKP döneminde tamamlanan kazıklı sistem üzerine oturmayan Balat-Ayvansaray arasındaki 1 kilometrelik kısmında çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi.

Balat-Ayvansaray arasındaki 1 kilometrelik kısmı kırılacak ve kazık çakılarak yeniden yapılacak.