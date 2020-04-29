Eminönü’nde güvercinleri öldüren cani, serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı’nda araç kullanan Üsame E, yem yiyen onlarca güvercini ezerek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan caninin ‘Mala zarar verme’ ve ‘Çocuğa cinsel istismar’dan suç kaydının olduğu öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Üsame E., Sirkeci Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Caninin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’na gezmeye geldiğini ve meydanda “U” dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söyledi.
Üsame E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)