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Eminönü’nde güvercinleri öldüren cani, serbest bırakıldı

İstanbul Eminönü'nde kuşları öldüren Üsame E.'nin 'mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar'dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan cani çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16:16 -
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Eminönü’nde güvercinleri öldüren cani, serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı’nda araç kullanan Üsame E, yem yiyen onlarca güvercini ezerek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan caninin ‘Mala zarar verme’ ve ‘Çocuğa cinsel istismar’dan suç kaydının olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Üsame E., Sirkeci Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Caninin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’na gezmeye geldiğini ve meydanda “U” dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söyledi.

Üsame E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Eminönü Polis
Son güncelleme: 16:21 29.04.2020
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