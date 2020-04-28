Eminönü’nde skandal olay! Güvercinleri katleden sürücü yakalandı

Olay Eminönü Yeni Camii Caddesi, Yeni Camii önünde bu sabah meydana geldi. Hızla seyreden bir araç, Eminönü esnafı ve vatandaşların beslediği gücercinlerin arasına daldı.

Onlarca güvercini ezerek öldüren sürücü kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Emniyetine bağlı Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından o aracın plakasını belirledi.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Araştırmalarda aracın kiralık olduğu tespit edildi. Güvercinleri ezerek öldüren aracı kiralayan kişinin ise Üsame E. (26) olduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Useme E.’yi Esenler Havaalanı Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına aldı.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN KAYDI VAR

Usame E.’nin biri “Mala Zarar Verme” ikisi “Çocuğun Cinsel İstismarı” konusundan 3 suç kaydı olduğu belirtildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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