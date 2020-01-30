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Eminönü alev alev! Müdahale devam ediyor

İstanbul Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Habip ATAM
12:40 -
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Fatih Demirtaş Mahallesi Kalem Sokak üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 12.20 sıralarından yangın çıktı.

Binanın çatısı alev alev yanıyor. foto Sözcü

Alevlerin yükseldiği yangına Fatih itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eminönü yangın
Son güncelleme: 13:09 30.01.2020
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