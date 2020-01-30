Eminönü alev alev! Müdahale devam ediyor

Fatih Demirtaş Mahallesi Kalem Sokak üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 12.20 sıralarından yangın çıktı.. Binanın çatısı alev alev yanıyor. foto Sözcü. Alevlerin yükseldiği yangına Fatih itfaiye ekipleri müdahale ediyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/eminonunde-yangin-mudahale-devam-ediyor-5597162","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/eminonunde-yangin-mudahale-devam-ediyor-5597162","pageType":"yazi","pageIdentifier":5597162,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Eminu00f6nu00fc alev alev! Mu00fcdahale devam ediyor"});aip('newsArticle', {"identifier":5597162,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/eminonunde-yangin-mudahale-devam-ediyor-5597162/","headline":"Eminu00f6nu00fc alev alev! Mu00fcdahale devam ediyor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Emin\\u00f6n\\u00fc","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/30/iecrop/yangin-foto-sozcu_16_9_1580377218.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1580377240,"datePublished":1580377240,"dateModified":1580378947,"info":"{"seo_news":"false"}"});