Eminönü’ndeki su baskınlarına 150 yıllık çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü Bölgesi’nde aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarını bitirecek yağmur suyu kanalı temizlik çalışmalarında sona yaklaştı.

150 YILLIK SU KANALI SAPTANDI

Eylül 2019’da bölgede meydana gelen ve büyük maddi zarara yol açan su baskınının ardından yapılan envanter çalışmalarında, 80 ve 150 yıllık iki yağmur suyu kanalı saptandı.

İBB, baskının olduğu bölgedeki suları toplayan ancak zamanla atıl bırakılan ve tahliye kapasitesini yitiren bu kanalları devreye almak için kolları sıvadı. O günden beri yürütülen kanal temizliği çalışmasında önemli bir mesafe alındı.

TABANI ATEŞ TUĞLADAN

Saptanan kanallardan eski olanı Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden başlıyor, İstanbul Valiliği’nin önünden geçip Sirkeci Garı’nda denizle buluşuyor.

Yerin 3 metre altından giden bu kanal, 700 metre uzunluğunda, her 70 metrede bir baca ve ızgaraları bulunuyor. Akışkanlığı artırmak için tabanı ateş tuğladan yapılmış bulunan hat, zamanında 250 bin metrekarelik bir alanın yağmur suyunu tahliye etmek için inşa edilmiş.

Hattın eni 1.2 metre, yüksekliği ise 1.4 metre. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bu kanal, devreye alınmaya hazırlanıyor.

YENİDEN AKTİF HALE GETİRİLECEK

Diğer yandan 80 yıllık kanal ise İstanbul Ticaret Üniversitesi önünden geçerken kesiliyor. İBB, aktif halden çıkan bu kanalın da İstanbul’a yeniden hizmet etmek için hazırlanmasına çalışıyor.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel şunları kaydetti:

* Eminönü bölgemizdeki yağmursuyu felaketlerine bu çalışmamızla bir son vereceğiz. Bu iki hat, daha önce baskın yapılan yerlere giden suları topluyor.

* Biz, bu hatları devreye alarak, bölgedeki baskınlara neden olan yağmur sularının yaklaşık yüzde 60’ını kontrol altına alacağız.

* Bu sayede geçmişte meydana gelen ve maddi-manevi insanımızı büyük zarar uğratan su baskını felaketlerinin önüne geçeceğiz.