Emirgan Korusu ve Abbasağa Parkı’nın koruma statüsü değiştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “İstanbul Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında Abbasağa Parkı'nın ve Emirgan Korusu'nun koruma statüsü yeniden değerlendirildi.

Her iki yeşil alan için ayrı ayrı Ekolojik Temelli Araştırma Raporu hazırlandı. İlgili koruma kurulunun kararı doğrultusunda 16 bin 659 metrekarelik Abbasağa Parkı'nın “1. Derece Doğal Sit” şerhi kaldırılarak “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi. 454 bin 877 metrekarelik Emirgan Korusu ve civarı için daha önce bulunan “doğal sit” şerhi kaldırılarak “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edildi. Kararlar bakanlık tarafından 30 Ekim'de ilan edildi.

SİT ALANLARI YENİDEN SINIFLANDIRILIYOR

2019 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile koruma alanları yeniden sınıflandırılmıştı. Sit alanları “kesin korunacak hassas alan”, “nitelikli doğal koruma alanı”, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak yeniden tanımlanmıştı. Buna göre Abbasağa Parkı ve Emirgan Korusu için belirlenen “nitelikli doğal koruma alanı” statüsündeki yerlerde bazı imar faaliyetlerine izin verilebiliyor.

KAMPİNG ALANI AYRILIYOR

Bu statüyü taşıyan alanlara; imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve ahşap iskele yapılabiliyor. Şehitlik ve mezarlık alanları açılabiliyor. Kamping alanları düzenlenebiliyor. Kampçı ünite sayısının en fazla yüzde 20'’si kadar ve bölge dokusuna uygun malzemeden yapılacak bungalovlar konulabiliyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebiliyor. İskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi inşa edilebiliyor. Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanları ile kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreaktif alanlar yapılabiliyor. Zorunluluk halinde atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej inşa edilebiliyor. “Kesin Korunacak Hassas Alanlarda” izin verilebilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilecek. Bu alanlarda orman yangın yolu açılıp, arıcılık faaliyetleri yapılabiliyor.