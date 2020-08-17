Emirgan Korusu’ndaki yangının sebebi belli oldu!

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Korusu'nda dün saat 21:30 sıralarında yangın meydana gelmiş, İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülmüştü.
SEBEBİ BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yangının yakın bir bölgeden atılan işaret fişeği sebebiyle başladığını belirledi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araştırmalarda işaret fişeğini atan kişinin Vahap Ç. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.