Emlakçının kirli oyunu… Akıl almaz plan!

Son yıllarda Türk vatandaşlığına geçmek isteyen ve bu nedenle Türkiye’den konut satın alan yabancı sayısında önemli bir artış oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen, H.K. isimli emlakçı, hayali konut satışları yaparak para karşılığı yabancıları Türk vatandaşlığa geçirdiği iddia edildi.

30 İLA 60 BİN DOLAR

Eski ortağı iş insanı Ş.E.’nin avukatı Lokman Alpaydın tarafından, yapılan suç duyurusunda emlakçı H.K.’nın, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılardan 30 ila 60 bin dolar alarak, kendisine ait evleri 250 bin dolara satmış gibi gösterdiği belirtildi.

Türk vatandaşlığına geçirdiği yabancılara, kağıt üzerinde satış yaptığı konutları, 3 yıl sonra bedelsiz olarak geri vereceklerine dair protokol de imzalatan H.K.’nın, bu yolla yatırımı engelleyerek devleti de zarara uğrattığı ileri sürüldü.

DAİRELERİ SATIN ALDI

1990’lı yıllarda Türk vatandaşı olan emlakçı H.K. hakkındaki suç duyurusunda şu bilgilere de yer verildi:

* A…Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kurucusu ve sahibi olan Ş.E., 2017 yılında Beylikdüzü’nde yapacağı yeni inşaat için şüpheli H.K.’nın teklifi üzerine satış ofisini aldı.

* H.K daireleri satın alacak yabancı müşteri getireceği sözü verdi.

* Hatta yabancı müşteriler üzerinde olumlu etki oluşturmak için inşaat projesine de H.K.’nın kendi şirketinin adı olan ‘G…Rezidans’ ismi verildi.