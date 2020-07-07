Emniyet açıkladı: Bir günde 2 bin 81 kişiye maske ve sosyal mesafeden idari yaptırım!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, maske ve sosyal meafe kuralına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Emniyet’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 06.07.2020 günü il genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2081 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanmış, denetlenen 203 işyerinde olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

* Koronavirüs Tedbirleri kapsamında il merkezinde bulunan 25 düğün salonunda yapılan 35 düğünde, 267 personel, 67 ekip ile gerekli tedbirler alınmış, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.