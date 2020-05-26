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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden corona virüsü uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsüyle ilgili bilgilendirme veya evde corona taraması yapacağını beyan edenlerin eve alınmaması gerektiğini belirterek isim ve adres verilmemesi konusunda uyardı.

18:11 -
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden corona virüsü uyarısı!

EGM’nin Twitter’dan paylaştığı uyarı afişlerinde şu ifadeler yer aldı:

* Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek Koronavirüs’ten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde COVID-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin.

* Sağlık Bakanlığı’ndan geldiğini iddia ederek maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanları, maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, Koronavirüs’le ilgili bilgilendirme veya evde Koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri; Koronavirüs’e karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın.

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