Emniyet Günel Müdürlüğü ÖGG sonuçları sayfasını erişime açtı

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sonuçların bugün ilan edileceğinin duyurulmasının ardından akşam saatlerinde onlineislemler.egm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçları sorgulaması yapılabilir

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAVINA 4 GİRİŞ HAKKI VAR

ÖGG sınavına adayların giriş hakkı 4 olarak belirlendi. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.