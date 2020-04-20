Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay, Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi Çırlavuk mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Tarlaya giden ve “patpat” olarak bilinen çapa motoruyla bahçesini sürmek isteyen Ekrem Demiral (62), bahçede bulunan sera demirine takılınca çapa motorun kontrolünü kaybetti.

Tarlada bulunan ot ve iplere dolanan çapa motoru Ekrem Demiral'ın bacağını kesti. Eşinin yanında bulunan Naziker Demiral koşarak eşini kurtarmak istedi ancak o da kolunu çapa motoruna kaptırdı.

ÇIĞLIKLAR ÜZERİNE ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çığlıklar üzerine çevrede bulunan işçiler koşarak yardıma geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları ve jandarma, yaralıları ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede çapa motorunun emniyet mandalının iple bağlanarak devre dışı bırakıldığı görüldü.

“MANDAL BAĞLI OLMASA BİR ŞEY OLMAZDI”

Naziker ve Ekrem Demiral'ın komşusu Niyazi Fidan çapa motoruyla meydana gelen kazaların çoğunun, emniyet mandalının devre dışı bırakılmasından kaynaklandığını belirterek, “Bu mandal bağlı olmasa bu adama hiçbir şey olmazdı. Bunu iple bağlıyorlar, iple bağlanmasa mandal atınca motor stop ediyor. Cahillikten yapıyorlar bunu” dedi.

Ayağında kırıklar ve kesikler bulunan Ekrem Demiral Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kolunda kırık ve kesik bulunan eşi Nazike Demiral'in, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. (İHA)