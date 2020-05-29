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Emniyet müdürlerine 4 yıl ek süre verildi

Emniyet teşkilatı personel yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Asuman ARANCA
06:00 -
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Emniyet müdürlerine 4 yıl ek süre verildi

Halen Emniyet amirleri ile 4, 3 ve 2. sınıf Emniyet müdürleri, 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemedikleri taktirde kadrosuzluktan emekliye sevk ediliyor.

Yapılan değişiklik ile hizmetine ihtiyaç duyulan bu kapsamdaki personele, 2+2 olmak üzere 4 yıllık görev uzatımı imkanı getirildi.

5 yıl süreyle bulundukları rütbeden terfi edemeyen ancak teşkilatta ihtiyaç duyulanlar için, emeklilik işlemi yapılmayacak ve Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Bakan onayı ile görevleri en çok 4 yıl süreyle uzatılabilecek.

2. sınıf emniyet müdürlerinin terfi için zorunlu en az bekleme süresi ise bir yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Son güncelleme: 00:54 29.05.2020
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