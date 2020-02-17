Emniyet müdürü cinayetinde ‘tanık’ sürprizi

2018’de Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi‘yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu‘nun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasıyla ilgili yakalanan 20 şüpheli için dört gün ek gözaltı süresi verildi.

Soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen E.E ve E.B.’nin Emniyet yapılanmasında ‘mahrem yönetici’ olduğu öğrenildi.

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuş arkadaşının ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alındı. Tanık ifadesinde, şüpheli Sarıcaoğlu’nun kendisine, “FETÖ ile irtibatım var” dediğini iddia etti. Aynı tanığın daha önce de FETÖ soruşturması kapsamında bir mahrem imamı tespit ederek savcılığa bildirdiği, bu nedenle de tanığın verdiği ifadelerin dikkate alındığı öğrenildi.