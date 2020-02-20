Emniyet müdürü cinayetinde yeni gelişme

2018’in Aralık ayında makamında bir polis tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izine rastlanması üzerine başlatılan operasyon genişletildi.

Geçen hafta aralarında polislerin de bulunduğu 27 şüpheliden 25’i gözaltına alınmasının ardından elde edilen yeni bilgiler ışığında yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi.

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