Emniyet müdürü katili polisle ilgili yeni gelişme

Can ÖZÇELİK Habip ATAM

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018’de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında silahla vurularak şehit edildi.

Sarıcaoğlu cinayetten tutuklanırken, olay mercek altına alındı. MİT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün cinayetle ilgili ortak çalışmasında Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı olan şüphelilerden yedisinin farklı davalar sebebiyle tutuklu olduğu anlaşıldı. İki şüphelinin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Sorgulanan şüphelilerden altısı “Etkin pişmanlık” kapsamında dördü ise FETÖ’den devam eden davaları olduğu için serbest bırakıldı. İşlemleri süren 16 şüpheliden 12’si adliyeye gönderildi. Dört şüphelinin ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu sevk edildiği hakimlikçe, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da tutuklanmasına karar verildi.