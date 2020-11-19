Emniyet müdürüne yakalanan gençten ilginç sigara bahanesi

Türkiye'de corona virüsü vakaları son haftalarda hızla tırmanışa geçti. Günlük vaka sayıları ve corona kaynaklı ölümler artarken tedbirler de sıkılaştırıldı.

Alınan kararlar kapsamında Türkiye'nin bir çok ilinde cadde ve halkın kalabalık olduğu alanlarda sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıyor.

“DİŞ İLTİHABINA İYİ GELİYOR”

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü yasak olan caddede sigara içen bir genci görünce müdahale etti. Sigara içen genç, yasak olduğunu bildiğini, ancak dişinin iltihabına iyi geleceğinden dolayı sigara içtiğini ifade etti. Fakat bu savunması onu ceza yemekten kurtarmadı.

ÖNCE NASİHAT SONRA CEZA

Emniyet Müdürü olay yerine ekip çağırarak genç hakkında gereken işlemlerin yapılması talimatını verdi. Ekip gelene kadar Emniyet Müdürü, sigara içen gence uyarılarda ve sigarı bırakması için tavsiyelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahıs hakkında işlem yaptı. (İHA)