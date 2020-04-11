Emniyet müdürünün ‘neden dışarıdasın?’ sorusuna şaşırtan cevap!

Edirne'nin corona virüsü salgını sürecinde en yoğun bölgesi olarak dikkat çeken trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nin kullanımı, Edirne Valiliği'nin kararıyla 2 gün süreyle kısıtlandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kararın ardından cadde giriş çıkışlarında denetimleri artırdı.

Caddeye girmek isteyen vatandaşları 8 ayrı noktada oluşturulan bariyerli kontrol noktalarında uyaran ekipler, cadde üzerinde işletmesi bulunan ve zorunlu ihtiyacı için caddeye giriş yapması gereken vatandaşları ise kabul etti.

Denetimlere, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da katıldı.

“SALGINA KARŞI TEDBİRLİ DAVRANILMALI”

Kurt, denetimlerde Saraçlar Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları corona virüsü salgınına karşı tedbirler kapsamında evde kalmaları konusunda uyardı.

Caddeye corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 gün boyunca giriş ve çıkışların kısıtlandığını belirten Kurt, denetimlere rağmen işletmesini açan esnaflara uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il içerisinde Edirne'nin bulunmamasına rağmen kentte yaşayanların corona virüsü salgınına karşı tedbirli davranması gerektiğini belirten Kurt, esnafları salgına karşı bilinçli davranmaya davet etti.

Esnaflara özellikle hafta sonu günlerinin salgın oranlarında kritik önem taşıdığını bildiren Kurt, işletme sahiplerini corona virüsüne karşı evde kalmaya davet etti.

“AYAĞIMIZDA TERLİK KALMADI”

Denetimler sırasında Kurt’un caddede bulunan bir vatandaş ile diyaloğu dikkat çekti.

Kurt, vatandaşa evden dışarı çıkma sebebini sorarken; vatandaşın, “Terlik bakacağız. Ayağımızda terlik kalmadı” cevabıyla karşı karşıya kaldı.

Vatandaşı evde kalması konusunda uyaran Kurt; “Terlik almanın zamanı mı şimdi? Dünya corona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?” dedi.

Kurt'un corona virüsüne karşı uyarısını dinleyen vatandaş caddeden ayrıldı.

ANONSLARLA UYARDILAR

Cadde üzerindeki denetimler sırasında görevli ekipleri de ziyaret eden Kurt, denetimlerle ilgili bilgi aldı.

Ekiplere cadde üzerinde bulunan seyyar satıcıların çıkarılması talimatını veren İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, zorunluluğu bulunmayan vatandaşların caddeye girişlerine izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ekipler de caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşları, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda alternatif çözüm yolları önerirken; caddede bulunan vatandaşları da sosyal mesafeye uymaları ve evde kalmaları konusunda anonslarla uyardılar.