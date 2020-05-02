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Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! 3 terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet yürüten 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

16:22 -
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Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! 3 terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarından G. D.’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011’de, E.Y.’nin ise 2014’te katıldığı tespit edildi.

Böylelikle, 1 Ocak 2020’de bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75’e yükseldi. (DHA)

Emniyet operasyon PYD Suriye Terör terörist
Son güncelleme: 16:29 02.05.2020
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