Emniyet’i peşine taktı araba parası kadar ceza yedi: ‘Bizde her şey zevkine’

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün macera filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Selahattin Coşkun, otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Ekipler, otomobilin kaçış güzergahındaki birçok noktada, yolu, araç trafiğine kapatarak önlem alırken, yaklaşık 1,5 saat süren kovalamaca Kepez ilçesinde sona erdi.

23 BİN CEZA YEDİ

Yakalanan sürücü Selahattin Coşkun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Coşkun’a egzoz ve kural ihlalleri ile kent trafiğini tehlikeye düşürmek suçundan 23 bin lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulup, otomobili otoparka çekildi.

Verilen cezaya üzülmediğini söyleyen Selahattin Coşkun şunları söyledi:

* Arabamın değeri 22 bin lira. Motoru özel yapım. Ayrıca egzoz var.

* Bu yüzden bana trafik ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ben de kaçmaya başladım.

15 TRAFİK EKİBİ

* Bir süre sonra arkamda 15 trafik ekibi olduğunu gördüm. Yaklaşık 1.5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandım.

* İhlaller ve kusurlar yüzünden 23 bin lira yazdılar. Hiç üzülmedim. Bizde her şey zevkine. Yine olsun yine yaparım.

Olayın ardından çok sayıda telefon geldiğini söyleyen Coşkun, “Böyle de olsa tanınmak güzel” diye konuştu.