Emniyette kritik atama ve yer değiştirmeler

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4’üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Buna göre; 1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 204 personel, 2’nci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine 112 personel, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 13, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci bölgeye ise 298 olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. (DHA)