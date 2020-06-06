Emniyet’ten Barış Çakan açıklaması: 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 31 Mayıs 2020 tarihinde ilimiz Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır.

* Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır.

Açıklamada ayrıca, bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çakan'ın ölümüne ilişkin “Bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilgi tamamen yalan olup, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir” açıklaması yapılmıştı. İHA