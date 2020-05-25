Emniyetten Kadıköy ve Zeytinburnu’nda yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

İstanbul Kadıköy’de, uygulama noktasındaki bir polisin motorlu kuryeye hakaret ederek vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine İstanbul Emniyeti açıklama yaptı.

KADIKÖY’DEKİ OLAYA KARIŞAN POLİS AÇIĞA ALINDI

Olaya karışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 25.05.2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan “Kadıköy’de Polis Şiddeti” başlıklı haberlere konu olayın 19.05.2020 tarihinde meydana geldiği, olayın kurye şahsın uygulama noktasına süratli giriş yapması akabinde uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla tartışması sonucu yaşandığı anlaşılmıştır.

* Olaya karışan Polis Memuru açığa alınmış, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemler başlatılmıştır.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kadıköy'de yaşanan olayın ardından bu kez de Zeytinburnu'nda yaşanan olaya ait bir görüntü sosyal medyada tepkiye sebep oldu.

Görüntüde polisin otomobildeki bir kişiyi yere yatırıp ters kelepçe uygulayarak gözaltına aldığı görülüyor.

Tepkilere neden olan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

DUR İHTARINA UYULMAMIŞ

Yapılan açıklamada, yakalanan şüphelinin 19 yaşında olduğu, polisin “Dur” ihtarına uymadığı ve ekiplere mukavemet gösterdiği belirtilerek şöyle denildi:

* 24.05.2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında Zeytinburnu İlçesi Sümer Mahallesi'nde durumundan ve içinde bulunan şahıslardan şüphelenilerek durdurulmak istenen aracın kaçmaya çalışması üzerine Zeytinburnu İlce Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu araca ‘Dur' ihtarı yapılmıştır.

* Ancak yapılan ihtara uymayan araç hızını arttırarak kaçmaya başlamış bunun üzerine ihtarlara daha yüksek sesle ve sirenler çalınarak devam edilmiş, yaşanan kovalamacanın devamında araç durdurulmuş, araç sürücüsü Kadir T.'nin (19) görevlilere mukavemet göstermesi üzerine şahıs kelepçe takılmak suretiyle gözaltına alınmıştır.

* Araçta bulunan Metehan Ç. (18) ve O.Ç. (18) isimli şahısların görevlilere mukavemette bulunması, tehdit hakaret etmesi üzerine şahıslar kademeli güç kullanılarak gözaltına alınmıştır.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Araç sürücüsü Kadir T.’nin alkollü olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Kadir T.'nin 0.93 promil alkollü olduğu tespit edilmiş ve trafik yönünden gerekli cezai işlemler uygulanarak araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuştur.

* Ayrıca araç içerisinde bulunan Kadir T., Özen D., Metehan Ç., O.Ç., (18) isimli şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem uygulanmıştır.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan kişilerin “Dur İhtarına Uymama”, “Alkollü Araç Kullanmak”, “Polise Mukavemet” ve “Sokağa Çıkma Yasağını İhlal” suçlarından yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

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