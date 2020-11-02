Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonra erdi: 32 ölü, 15 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük hasara yol açan depremde yıkılan Emrah Apartmanı‘nda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında bir yaşam belirtisi arayan ekipler, son olarak 14 yaşındaki İdil Şirin‘i sağ olarak beton blokların arasından çıkardı. 32 kişiye mezar olan binanın enkazından 15 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri moloz yığınına dönüşen binanın enkazını kaldırmak için çalışmalar başladı.

Emrah Apartmanı’nda hayatını kaybeden ve yaralı kurtulanlardan kimlikleri belli olanlar şunlar:

VEFAT: Hasene Argüder (55), Rabia Uzun, Hayati Uzun (17), İpek Şirin (8).

YARALI: İdil Şirin (14), Bora Uzun.

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