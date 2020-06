Emre Mays’ın katili hakim karşısına çıktı!

Şişli’de 7 Ocak’ta, bir şarap firmasının sahibi Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin 16 yaşındaki oğlu Emre Mays, ağabeyi tarafından dövülmesi üzerine ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. Mays, ambulanstan indirildiği sırada Akın Kutlu’nun bıçaklı saldırısına uğradı. Kutlu’nun 10 saniyede 10 bıçak darbesi indirdiği Emre Mays annesinin kollarında yaşamını yitirirdi. Emre Mays’ı ağabeyi ve babasını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söyleyen Akın Kutlu tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: EMRE YERİNE BEN ÖLSEYDİM

Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Akın Kutlu’nun ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 15. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi anne Figen Mays ile baba Randolp Ward Mays, avukatları Deniz Ketenci, Özge Tokgöz, Nazlı Kara ve İsmail Yılmaz katıldı.

Tutuklu sanık Akın Kutlu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Akın Kutlu savunmasında olay günü ağabeyi ve babasının Batuhan adında bir kişi tarafından yaralandığı için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne annesi ile gittiğini söyledi.

Acil servisin önünde sigara içerken kapıya bir ambulansın yanaştığını belirten Akın Kutlu, şöyle konuştu: ”Çok sinirliydim. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi ağabeyimi ve babamı yaralayan Batuhan’a benzettim. Çok pişmanım. Aileden özür diliyorum. Yanlış kişi olduğunu sonradan öğrendim. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim”

”OĞLUM ‘YAPMA, YAPMA’ DİYORDU”

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Emre Mays’ın annesi Figen Mays, ”Oğlum bağırıyordu ‘yapma yapma’ diyordu. Ben bu sırada bağırarak etraftan yardım istedim. Sanık ‘seni geberteceğim lan’ diyordu. Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun” diyerek hıçkırıklara boğuldu. Baba Mays ise şikayetçi olduğunu söyledi.

”İYİLEŞECEĞİM DEĞİL Mİ ABLA?”

Emre Mays’ı hastaneye götüren ambulans ekibi de tanık olarak dinlendi.

Acil Tıp Teknisyeni Dilek Dinçer: ”Emre demir çubukla abisinden dayak yediğini söyledi. Sırtında, göğsünde ve kafasında darp izi vardı. Bu süre içerisinde Emre ile sürekli muhabbet ettik. Ambulansta arkadaşları olduğunu söylediği iki kişiyle konuştu sürekli. Hatta bir ara bana çevirip kamerayı ‘İyileşeceğim değil mi abla?’ diye sordu. Ben de ‘Emrecim iyileşeceksin hiçbir şeyin yok’ dedim. Hastaneye geldiğimizde bir anda birisi Emre’ye saldırmaya başladı. Göğsüne yumrukla vurmaya başladı. Ben Emre’yi korumaya çalıştım. Bıçakla vurduğunu Emre’nin üstü kan olunca anladık. Bunun üzerine şoför arkadaşımız sanığı arkasından tutarak uzaklaştırdı.”

Sanık avukatları ise sanığın ağabeyinin ve babasının yaralandığını, bu nedenle onları yaralayan kişiyi Emre Mays’a benzettiği için öfke sonucu olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

HTS KAYITLARI İSTENDİ

Mahkeme, hastanede görevli polislerin ifadesinin alınmasına ve olayda azmettiren bir kişinin olup olmadığının araştırılması için sanığın telefonunun HTS kayıtlarını istedi.

Sanık Kutlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

”İBRETLİK CEZA VERİLSİN”

Duruşma çıkışı açıklama yapan Figen Mays: ”En ağır şekilde cezalandırılmalı Böyle adamları sokağa çıktıklarında can almaya, can yakmaya devam ediyor. Şiddeti önlecek şeylerden birinin ibretlik cezalar olduğunu düşünüyorum. Beş yıl yatar çıkarım, bir af çıkar çıkarım diyenlerin önünün kesilmesini istiyorum. Can alanların aftan, indirimden faydalanmamasını istiyorum. Anne baba olarak telafisi olmayan bir yerdeyiz. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz.”